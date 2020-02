Steinhagen-Amshausen (WB/mk). „Man kann als Schule so selten Danke sagen. Dieser Empfang soll für all jene sein, die sich für die Grundschule Amshausen einsetzen – sei es das OGS-Team, die Lehrer, der Förderverein oder Menschen, die sonst eher im Hintergrund agieren wie der Hausmeister oder die Reinigungskräfte“, sagt Schulleiterin Annette Hellmann, die sich am Samstagvormittag über die „bunte Mischung“ beim Empfang in der Aula freut.

Bei aller Freude über das Engagement vor Ort ist es Annette Hellmann an diesem Tag wichtig zu betonen, dass das umfangreiche Angebot der Schule ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen gar nicht aufrecht zu erhalten sei.

" „Wir versuchen mit vielen Überstunden, den Laden am laufen zu halten.“ Annette Hellmann "

„Es liegt an der schlechten Personal-Besetzung. Eine Lücke, die in den nächsten Jahren eher noch größer wird. Wir versuchen mit vielen Überstunden, den Laden am laufen zu halten. Den Grundschulen geht es derzeit nicht gut“, erklärt Hellmann, die auch durch die erstmalige Einladung der Presse zum Empfang hofft, dass sich noch mehr Bürger, Freunde oder Ehemalige der Schule finden, die sich für eine gute Sache einsetzen wollen – sei es bei der Unterstützung einer AG oder dem Deutschlernen mit eingewanderten Kindern. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Hoffnung auf weitere Unterstützer

Gemeinsam soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Schule ihr laut Hellmann „sehr begehrtes Schulkonzept“ auch in Zukunft anbieten kann. Dies beinhaltet neben einem rhythmisierten Ganztag (mittlerweile gehen 122 und damit fast alle Schüler in die OGS) übrigens ein eigenverantwortliches Lernen, die Vermittlung von Lernstrategien und insbesondere die Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern.

„In unseren „Expertengruppen“ wird das Wissen dann vertieft. Entweder im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, dem musisch-künstlerischen Bereich oder bei Sprachen wie Japanisch oder Spanisch“, erklärt Schulleiterin Hellmann, laut der die Schule erfolgreich am Kultusministerkonferenz-Projekt „LemaS – Leistung macht Schule“ teilnimmt.

Dennoch positiver Blick in die Zukunft

Sowohl das schulische als auch das außerschulische Angebot samt individueller Förderung kann sich sehen lassen und hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass die Grundschule Amshausen bei Qualitätsanalysen des Bildungsministeriums zuletzt hervorragende Bewertungen einheimste. „Ich möchte, dass das auch in Zukunft so bleibt. Dazu tragen wir alle hier unseren Teil bei“, sagt die 65-Jährige, die 2021 in Pension gehen wird. Ihrer Schule möchte sie darüber hinaus jedoch weiterhin erhalten bleiben, denn Annette Hellmann ist sie ans Herz gewachsen. Und obwohl die Umstände derzeit nicht viel Grund zur Freude geben, blickt sie positiv in die Zukunft. Sie kann sich schließlich auf eine Vielzahl von helfenden Händen verlassen.