Nichts für schwache Mägen: „Jetlag the Ride“ heißt dieses Höhenfahrgeschäft von Schausteller Mario Weber aus Moers. Erst Anfang 2019 überhaupt vorgestellt, wird es zur Frühjahrskirmes im März zum ersten Mal in Steinhagen aufgebaut. Foto: Mario Weber

Von Volker Hagemann

Etwa 40 Stände und Fahrgeschäfte sind angekündigt

Etwa 40 teilnehmende Stände und Fahrgeschäfte kündigen die Veranstalter Dirk und Wilfried Oberschelp an. „Sowohl auf dem Marktplatz als auch wie gewohnt über die Straßen Am Markt und den Fivizzanoplatz bis hinunter zum Kirchplatz wird sich die Frühjahrskirmes erstrecken“, kündigt Dirk Oberschelp an.

Zum ersten Mal in Steinhagen vertreten ist in diesem Jahr das Highspeed-Karussell „Jetlag The Ride“ auf dem Kirchplatz. „Auf 16 mal 16 Metern Grundfläche hat dieses Fahrgeschäft zwölf Gondeln, in denen bis zu 24 Besucher Platz finden. Unabhängig von­einander können die Gondeln im 130-Grad-Winkel gesteuert werden, man kommt auf bis zu 100 km/h“, erklärt Oberschelp. „Das Ganze ist erst im vergangenen Frühjahr in Betrieb gegangen.“

Vom „Devil Dancer“ bis zum Autoscooter

Wer nach weiteren rasanten Flugnummern verlangt, dürfte bei der Frühjahrskirmes an weiteren Stellen fündig werden. Da könnte man beispielsweise im „Devil Dancer“ Platz nehmen, ähnlich dem schon vielen bekannten früheren „Scheibenwischer“. Dieses Fahrgeschäft wird auf Höhe der Volksbank auf dem Marktplatz aufgebaut. Ebenfalls auf dem Marktplatz vertreten sind am Kirmes-Wochenende der 3D-Simulator „New World 3000“ sowie – fast schon ein Muss – der Autoscooter und der Musik-Express.

Die Schausteller der Steinhagener Frühjahrskirmes laden für Freitag und Samstag, 6. und 7. März, jeweils in der Zeit von 14 bis 22 Uhr auf die bunte Vergnügungsmeile ein, am Sonntag ist die Kirmes von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Offizielle Eröffnung ist am Freitag um 15 Uhr, „voraussichtlich am Musik-Express“, kündigt Schausteller Dirk Oberschelp an. Und gleich im Anschluss heißt es wieder Happy Hour: Bis 17 Uhr bieten die meisten Teilnehmer der Kirmes ermäßigte Preise.

Feuerwerk am Samstagabend

Traditionell zum Programm gehört außerdem das Familienfeuerwerk: Es wird am Samstagabend gegen 19 Uhr vor dem Rathaus gezündet. Und auch Schnäppchenjäger dürften an jenem Wochenende wie gewohnt auf ihre Kosten kommen: Zum Trödeln lockt der Flohmarkt, dessen Stände am Samstag und Sonntag um die Dorfkirche aufgebaut werden. Wer dafür selbst einen Stand anmelden möchte, kann sich vorab an Flohmarkt-Organisator Dieter Walper unter der Telefonnummer 01 70/6 74 77 26 wenden. Die Stände werden am Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.