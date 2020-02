Von Eische Loose

Steinhagen (WB). Wer einmal mitgemacht hat, der kommt einfach so lange wieder, bis er mit 13 Jahren zum Helfer wird. Die Kinderbibeltage sind eine ökumenische Tradition, die jährlich rund 150 Kinder anspricht. Diesmal wird in der zweiten Osterferienwoche die Schöpfung im Mittelpunkt stehen.

Was gehört alles zur Schöpfung, wie sehen wir sie? Sind wir dazu gemacht, sie zu bewahren oder zu beherrschen? Und was sagt Gott eigentlich dazu? All diesen Fragen wollen Helferin Denise Broschat-Bohnenkamp, Gemeindereferent Simon Wolter und Kreiskantorin Annette Petrick mit den Kindern zwischen Mittwoch, 15., und Freitag, 17. April, nachgehen. Dazu treffen sie sich von 14 bis 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

Kinder singen, tanzen und spielen Theater

Gemeinsam und in verschiedenen Gruppen hilft ihnen dabei St. Franziskus. Der Schutzpatron des Naturschutzes, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts den Bettelorden der Minderen Brüder gründete, wird dabei vor allem auf seinen Bezug zur Natur geprüft. Denn für den Mönch galten auch Sonne und Mond, die Elemente und alle Tiere als Brüder, denen er Hymnen sang und Gebete widmete. Der Legende nach zähmte er Wölfe, und Vögel antworteten mit Gezwitscher auf seine Fürbitten.

Die Kinder, die Simon Wolter, Annette Petrick und Denise Broschat-Bohnenkamp erwarten, sollen sich der Natur auf ähnliche Weise nähern. Dazu singen und tanzen sie, spielen Theater und erleben die „wunderbare Natur“. Ihr Motto lautet vielleicht etwas missverständlich „Ich hab' nen Vogel“, führt die Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren jedoch ganz nah an die Schöpfung, wie sie in der Genesis beschrieben wird.

Zum Ausklang wird am 19. April Gottesdienst gefeiert – und der neue Garten eingeweiht

Am Sonntag, 19. April, 11 Uhr, enden die Bibeltage mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche. „Danach wollen wir den ‚Garten der Generationen‘ einweihen“, sagt Annette Petrick, und Simon Wolter verrät: „Als Geschenk basteln wir für den Garten hinter dem Bonhoeffer-Haus ein Insektenhotel.“ Gemeinsam freuen sie sich auf die Aktion, die für sie alle die „Schönste Woche des Jahres“ darstellt. Jeder ist willkommen.