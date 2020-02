Steinhagen-Brockhagen (WB/anb). Das Ja zum Grundschulneubau in Brockhagen steht als einstimmige Empfehlung des Schulausschusses – am Montagabend wollte die SPD-Fraktion von Schulleitung und Elternvertretern der Grundschule genauer hören, welche Anforderungen sie an ein neues Gebäude stellen.

Einen Schwerpunkt legte Schulleiterin Susanne Kordes dabei auf die „Grünen Klassenzimmer“, einen weiteren auf einen offenen Eingangsbereich. Drittens nannte sie multifunktionale Räume.

Keine Utopien, sondern Bedürfnisse

Keine Wunschliste, die in den Himmel wächst, keine Utopien: Sabine Godejohann, SPD-Fraktionsvorsitzende und Schulausschuss-Vorsitzende, notierte eine Reihe sinnvoller Anregungen.

Zunächst sah sich die Fraktion an, was die Lehrerinnen derzeit auch schon an ihrem Gebäude schätzen: der Zugang direkt von den Klassen- oder ihren Nebenräumen aus in den Garten. Die Grundschule Brockhagen hat ein „grünes“ Konzept mit Umweltprojekten, Teilnahme an Umweltwettbewerben, „Draußentagen“, Forschen auf der Wiese. Dies alles sollte auch die zu planende neue Schule wieder baulich aufnehmen.

Multifunktionale Räume sind wichtig – auch wegen der OGS

Wie die Schulleiterin schon im Ausschuss gesagt hatte, wünscht sie sich ein offenes Forum, ähnlich dem der Grundschule Laukshof – repräsentativ, für Aufführungen geeignet und mit dem dahinterliegenden Musikraum verbunden. Die Grundschule Brockhagen hat ihren zweiten Schwerpunkt in der musikalischen Bildung. Überhaupt sind der Schule multifunktionale Räume wichtig – schon wegen der OGS. Eine Schulbücherei – derzeit nur in einem winzigen Klassennebenraum vorhanden – und ein eigener Verwaltungstrakt mit Besprechungsräumen und einem ausreichend großen und den technischen Anforderungen – Stichwort: PC-Arbeitsplätze – angepassten Lehrerzimmer waren weitere Punkte. „Wir wollen einen modernen Standard haben“, so Kordes.

Wie sieht der Zeitplan aus? Bürgermeister Klaus Besser führte dazu aus: Im März und April werden andere Schulneubauten besichtigt. Vor der Sommerpause will man entscheiden, ob mit einem Architektenwettbewerb, einer europaweiten Architektenausschreibung oder einem Generalunternehmer gearbeitet werden soll. 2021 wird geplant, 2022 gebaut, 2023 soll die Schule den Neubau beziehen.

Standort ist noch nicht felsenfest sicher

Und was macht sie bis dahin? Wird das ein Leben im Container? „Nicht unbedingt“, so Besser. Denn es kommt darauf an, wo die neue Schule entsteht. An Stelle der bisherigen, hieße das tatsächlich Ausquartierung und Abriss. Aber vielleicht ergibt sich auf dem heutigen Parkplatz an der Kellerstraße oder auf dem nur asphaltierten derzeitigen Brockhagener Festplatz auch ein Alternativ-Standort.