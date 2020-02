Die Orbis AG hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken.

Steinhagen (WB/ef). Der Garagentor- und Türenhersteller Hörmann beteiligt sich mit 28 Prozent an dem IT-Beratungsunternehmen Orbis AG. Damit wird das Steinhagener Familienunternehmen größter „Anker“­-Aktionär des Unternehmens mit Hauptsitz in Saarbrücken und weiteren deutschen und internationalen Standorten.

Die Kartellbehörde muss der Beteiligung allerdings noch zustimmen.

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehr als 15 Jahren in IT-Projekten zusammen, teilte Hörmann am Dienstag mit. Orbis werde Hörmann beim Ausbau der IT-Strategie und der Digitalisierung von Prozessen beraten. Dies geschehe auch mit Blick auf die Internationalisierungsstrategie beider Unternehmen, heißt es weiter.

Orbis ist bereits in OWL tätig

Hörmann beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von „mehr als einer Milliarde Euro“, heißt es. Orbis zählt rund 650 Beschäftigte und machte zuletzt einen Umsatz von 63,2 Millionen Euro.

Orbis sei bereits in OWL tätig und mit einer Niederlassung in Bielefeld vertreten. Zu den Kunden in der Region gehörten der Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori (Bielefeld) und die Spedition Nagel (Versmold).

Zudem hat Orbis im Sommer 2019 die Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem Bielefelder Beratungsunternehmen Dialog erworben. „Wir freuen uns auf eine noch engere Partnerschaft auf Augenhöhe“, sagte Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann-Gruppe.