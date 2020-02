Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). Gibt es in Steinhagen für das neue Kindergartenjahr 2020/2021 genügend Kindergarten- oder andere Betreuungsplätze für Kleinkinder? An diesem Mittwoch endet das Verfahren der Zusagen oder Absagen an die Eltern.

Familien-Zuzüge erwartet

Legt man die aktuell hohe Geburtenrate und den gleichbleibend hohen Bedarf der vergangenen Jahre zugrunde, so kommen in Steinhagen jedes Jahr etwa 180 Kinder hinzu, für die Betreuungsplätze angefragt werden. Dass das so bleibt, dafür sprechen unter anderem Zuzüge von Familien in den Neubaugebieten wie in Amshausen und künftig in Brockhagen. Und auch viele Unternehmen im Ort wachsen, so dass mehr Menschen zu- als wegziehen.

Elf Kindertagesstätten, außerdem Tageseltern und die Spielgruppe „Rappelkiste“ decken den Bedarf an Betreuung. Kita Nummer zwölf ist geplant, sie soll zwischen der Queller Straße und der Straße Am Cronsbach entstehen. Wie viele Anfragen es in diesem Jahr sind, ob alle bedacht werden können, das will die Gemeinde schnellstmöglich bekannt geben.

Erstmals Online-Anmeldung

Neu ist die Vorgehensweise für Anmeldungen: Für das Kindergartenjahr 2020/21 hat der Kreis Gütersloh auch in Steinhagen, Werther und Borgholzhausen die Online-Anmeldung über das Portal „Kivan“ eingeführt. Eltern wählen über PC, Tablet oder Smartphone bis zu drei Wunscheinrichtungen aus und sortieren sie nach Priorität.

In den Kitas wurde anschließend geprüft, ob der gewünschte Platz zur Verfügung steht. Bis zum 19. Februar erhalten die Eltern dann eine Zu- oder Absage. In den vergangenen Jahren konnten in Steinhagen alle über dreijährigen Kinder mit einem Platz versorgt werden, teilweise im Nachrückverfahren. Im U3-Bereich dagegen kamen Kinder vorübergehend bei Tageseltern unter – oder in der Spielgruppe „Rappelkiste“.

Alternative: Spielgruppe

Deren Leiterin Steffi Rottmann will ihre Gruppe aber keinesfalls als „Notnagel oder „Auffangbecken“ verstanden wissen: „Im kommenden Jahr gibt es unsere Spielgruppe schon seit 20 Jahren. Viele Eltern entscheiden sich ganz bewusst für uns. Denn hier geht alles etwas familiärer und ruhiger zu.“ Einen Punkt streicht Steffi Rottmann besonders heraus: „Zwei- oder Dreijährige, die vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, sich von Mama oder Papa zu lösen, sind hier gut aufgehoben.“ Montags bis freitags bieten Rottmann und ihre Kolleginnen Tina Wiernik und Melina Ridder den Kindern von 8 bis 12 Uhr einen strukturierten Tagesablauf mit Frühstück, Spielen, Ausflügen. „Das wissen wiederum die Kitas zu schätzen, wenn die Kinder auf die weitere Kita-Zeit schon etwas vorbereitet sind, auch erste Regeln bereits kennen“, berichtet die Leiterin.

Tag der offenen Tür

Für Montag, 2. März, lädt die „Rappelkiste“ zum Tag der offenen Tür ein: Von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr können sich Eltern und ihre zwei- bis dreijährigen Kinder über die Einrichtung, Am Pulverbach 17, informieren.