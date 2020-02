Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Zwei neue Sachkundige Bürgerinnen werden für die Steinhagener SPD im Ausschuss für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration mitarbeiten – und beide haben sich bereits durch andere Aufgaben profiliert. Maida Ntinos (42) ist als Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Steinhagen vielen bekannt, gehörte als Stellvertreterin bereits der SPD-Fraktion an und wird nun Nachfolgerin der Sachkundigen Bürgerin Gisela Neal. Sabine Nolting wird ihre Stellvertreterin. Sie ist bisher in der Leitung des AWO-Erzählcafé in Erscheinung getreten. Beide haben einen starken sozialpolitischen Bezug.

Maida Ntinos’ Anliegen ist die Integration der ausländischen Mitbürger in Steinhagen. 1992 als Flüchtling aus Bosnien nach Deutschland gekommen, hat sie, wie sie selbst berichtet, am Westfalen-Kolleg Abitur gemacht und arbeitet heute in der kaufmännischen Leitung eines Unternehmens. „Ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie. Aber endgültig der SPD zugehörig fühle ich mich, seit ich als Schulsprecherin des Westfalen-Kollegs den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder begrüßen durfte.“

Schulpflegschaft hat Blick geschärft

Als Schulpflegschaftsvorsitzende der Grundschule Steinhagen, die sie seit vier Jahren ist, hat sie häufig an den Sitzungen des Schulausschusses im Rathaus teilgenommen: „Mir ist aufgefallen, dass die SPD sehr engagiert ist. Das hat den Wunsch geweckt, dort mitzuarbeiten.“ Die Arbeit in der Schulpflegschaft habe ihren Blick geschärft und sie vorbereitet auf die politische Arbeit.

„Als ich aus Bosnien kam, habe ich gedacht, es ist nur für wenige Monate. Doch jetzt sehe ich, was ich in 28 Jahren erreicht habe.“ Und so sagt sie: „Ich will mithelfen, dass sich alle Menschen hier gut aufgehoben fühlen und dass sie die nötige Unterstützung bekommen.“ Steinhagen sei eine familiäre Gemeinde: „Hier fühle ich mich richtig.“

Generationen zusammenbringen

Seit 1998 lebt die Diplomsozialarbeiterin Sabine Nolting ist Steinhagen, seit drei Jahren arbeitet sie in der AWO im Erzählcafé für die ältere Generation mit. Beruflich hat die 46-Jährige mit der jungen Generation zu tun: früher in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, heute im regionalen Netzwerk des Ausbildungscoachings. „Meine sozialen Interessen gehören Kindern und Jugendlichen sowie Senioren“, sagt sie und schlägt den Bogen zwischen ihren beiden großen Aufgaben.

„Intergenerativ“ ist somit das Stichwort, das sie selbst nennt: „Ich möchte die Generationen zusammenbringen.“ Doch auch die derzeitige generelle politische Situation hat sie zur aktiven Mitarbeit jetzt auch in der Partei bewogen. Sabine Nolting stammt aus einer SPD-Familie: Bereits als kleines Mädchen hat sie den Vater zu Sitzungen begleitet. „Ich will die Demokratie stärken“, sagt sie. Und einen speziellen kommunalpolitischen Grund hat sie auch: „Ich will auch Klaus Besser als Bürgermeister unterstützen.“