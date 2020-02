Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Mit Musik der „Message“-Band und Klängen der Posaunen sowie mit der Frage, was das Schicksal, das Leiden Jesu auch für das eigene Leben bedeutet, begeben sich Jugendliche und Erwachsene am Sonntag, 1. März, wieder auf den Ökumenischen Kreuzweg.

Mit Fackeln und einem Kreuz aus Birkenholz vorweg sind die Teilnehmer etwa anderthalb Stunden von der Dorfkirche zur St.-Hedwigs-Kirche unterwegs. Vier Stationen liegen auf ihrem Weg. In den vergangenen Jahren hat sich die Veranstaltung in Steinhagen etabliert.

Von der Dorfkirche über Friedhof und Bürgerpark zur St.-Hedwigs-Kirche

Die erste Station ist um 18 Uhr die Dorfkirche. Dort findet der Prolog statt. Von dort aus geht es zum Alten Friedhof, der gegen 18.30 Uhr erreicht sein soll, und weiter in den Bürgerpark, wo gegen 18.50 Uhr an der dritten Kreuzwegstation der Ausblick auf den Tod Jesu geworfen wird. Abschluss, Epilog, ist um 19.10 Uhr in der St.-Hedwigs-Kirche. Bei Hot Dogs im Pfarrheim endet der Abend.

Evangelische und Katholische Kirchengemeinde, Neuapostolische Kirche, Freie Evangelische Kirche, Landeskirchliche Gemeinschaft: Alle Steinhagener Kirchengemeinden sind beteiligt an der lokalen Ausgabe einer bundesweiten, vom Arbeitskreis Christlicher Kirchen initiierten Aktion, die eigentlich Kreuzweg der Jugend heißt. Doch den Steinhagener Veranstaltern ist es wichtig, dass Teilnehmer aller Altersklassen dabei sind.

" „Auf diese Weise lässt sich der Glauben auf die Straße tragen.“ Pfarrerin Kirsten Schumann "

Pfarrerin Kirsten Schumann findet den Kreuzweg auch deshalb wichtig, weil man so „den Glauben auf die Straße tragen kann“, wie sie sagt. Vor allem aber geht es darum, zu erkennen, was der 2000 Jahre alte Kreuzweg für das Hier und Heute und das eigene Leben bedeutet.

„Auf dem Kreuzweg ist Jesus als Mensch an seine Grenzen gekommen. Das trifft mit unserer heutigen Zeit zusammen, wo vieles schwierig ist“, sagt Simon Wolter, Gemeindereferent in St. Hedwig: „Der Kreuzweg hat etwas Fragendes über das eigene Leben. Man kommt ins Grübeln.“

" „Auf Jesus wurde gezeigt bei seiner Verurteilung. Wurde auf uns auch schon einmal gezeigt?“ Gemeindepädagogin Andrea Melzer "

Andrea Melzer, Gemeindepädagogin der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen, weist auf die Impulsfragen hin, mit denen sich die Teilnehmer beschäftigen werden. „Auf Jesus wurde gezeigt bei seiner Verurteilung. Wurde auf uns auch schon einmal gezeigt?“, nennt sie ein Beispiel.

Auch das Plakat zum Kreuzweg schlägt den Bogen von der Tradition zur Moderne: Eine Ikone zeigt das Bild Jesu, darüber gesetzt sind die modernen Lettern des Icons.