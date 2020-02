Seit Mittwochmorgen ist der Bagger an der Arbeit, am Vormittag war bereits die Rückwand weg. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Der Bagger ist da: Am Mittwoch hat der Abriss des Hauses Cronsholl an der Straße Am Markt begonnen. Das Dach ist in großen Teilen abgedeckt, auch die Rückwand fehlt bereits und lässt den Blick in die früheren Wohnräume zu.

Kürzlich hat der Heimatverein noch einen alten, von einem früheren Hörster Hof stammenden Torbalken ausbauen dürfen . Seit anderthalb Wochen sind die Vorbereitungen im Inneren des Gebäudes gelaufen, wie Architekt Hendrik Nitschke sagte: „Bodenbeläge, Holz und Metall wie die Heizkörper sind ausgebaut worden.“ Sie müssen getrennt entsorgt werden. Gleiches gilt für die Schadstoffe wie Öltanks und ein Kühlaggregat aus der früheren Schlachterei. Etwa anderthalb bis zwei Wochen werden die Abrissarbeiten dauern.

Seit dem Abriss des Nachbarhauses Gläsker und dem Neubau der Ärztehäuser fiel vor allem die wenig schmucke Rückseite des Hauses negativ ins Auge: Investor Lutz Heitland hat das Gebäude als Schandfleck bezeichnet. Zwar strebt er den Bau eines weiteren Ärztehauses an und ist in Verhandlungen mit potenziellen Mietern. Bislang sind die Planungen aber nicht abgeschlossen. Architekt Hendrik Nitschke bestätigte das am Mittwoch. „Die Entscheidung, ob direkt weitergebaut wird, ist noch nicht gefallen. Wir müssen erst den richtigen Nutzer, das passende Konzept und schließlich die Baugenehmigung haben“, sagte er.

Mehr als 80 Jahre gegenüber dem Brinkhaus

Indes ist der Abriss Anlass genug, in die Vergangenheit des Hauses zu schauen, das immerhin mehr als 80 Jahre zum Ortsbild gehört hat. Das Grundstück war einst Teil des Areals des Brinkhauses. Das Brinkhaus wiederum war über Jahrhunderte Zollstation: Dort war auf der früheren Hauptstraße nach Bielefeld, der alten Bielefelder Straße, der Schlagbaum installiert. Direkt gegenüber befand sich eine Zollscheune. Diese war ein sehr langes Fachwerkgebäude, berichtet Jürgen Obelode vom Heimatverein Steinhagen. Diese Scheune wurde für den Bau des Hauses Cronsholl um die Hälfte gekürzt und verschwand endgültig erst in den 1970er Jahren.

Das Brinkhaus war nach Auskunft von Jürgen Obelode in Besitz von Gustav Cronsholl. Irgendwann ist der Besitz geteilt worden. Darauf lassen die Hausnummern schließen. „Das alte Brinkhaus hatte mit dem Gesamtanwesen die Hausnummer 44, denn in kleinen Orten wurden alle Häuser einfach durchnummeriert“, so Obelode. Das Haus Cronsholl trug später die Nummer 599 – vermutlich ab den 1950er Jahren.

Ob das Haus bereits als Fleischerei gebaut worden ist, wissen die Historiker des Heimatvereins nicht. Über Jahrzehnte war dort jedenfalls der Fleischereibetrieb von Wilhelm Cronsholl angesiedelt. 1986 übernahm Fleischermeister Hubert Kietsch den Betrieb und führte ihn bis 1995 als Filiale auf Pachtbasis weiter, wie Jürgen Obelode aus der Chronik weiß. Danach war dort das HiFi-Fachgeschäft Krabbenhöft angesiedelt. Zuletzt befand sich das CDU-Bürgerbüro und der Plätzchen-Laden „Die Keksdose“ im Erdgeschoss des nun Heitland gehörenden Gebäudes.