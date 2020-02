Von Volker Hagemann

Weiberfastnacht in Steinhagen Fotostrecke

Foto: Volker Hagemann

Schon zuvor kommt einem am Steinhagener Rathaus so manches „very British“ vor – passend zum Steinhagener Karnevalsmotto „Goodbye Briten – was wird aus Fisch und Fritten?“ Da treffen Herren mit Melone „behütet“ auf die Musiker Boy George und Beatle John Lennon (alias KCCF-„Präsi“ Ingo Eßler), und das Weiberfastnachtskomitee aus Marion Stockhecke, Meike Eßler und Sandra Koch grüßt das Fußvolk vom Rathaus-Balkon als ganz und gar nicht zurückhaltende Queen’s Guard, die Wachen mit den Bärenfell-Mützen. Sherlock Holmes, der Heidekönigin Heidrun auffallend ähnelt, nimmt alles genau unter die Lupe – sicher ist sicher.

Panzerknacker tanzen mit Köchen und hübschen Rentieren

In allerbester Laune feiern schon draußen Elfen mit bunten Einhörnern und hübschen Rentieren, Knastbrüder mit Panzerknackern, Köche mit Flugkapitänen. Bis die fröhlichen Jecken ins Treppenhaus stürmen: Schließlich nehmen sich die wilden Weiber um Punkt 17.11 Uhr Bürgermeister Klaus Besser zur Brust, kürzen seine an diesem Tag nicht ganz so modische Krawatte und recken nach kurzem Gerangel stolz den Rathausschlüssel in die Luft.

Keine Frage: Karneval ist bunt, das betont der Bürgermeister im Ratssaal ausdrücklich – ganz aktuell anlässlich des Anschlags in Hanau mit elf Toten: „Eine verachtenswerte Tat! Karneval ist international, multikulti und nichts für Rassisten!“, ruft er unter Beifall. Die sonst fröhlichen Gäste legen eine Schweigeminute ein.

Gebannt blicken die anschließend wieder Feiernden auf das Spalier, das sich auftut: Queen Elizabeth II. alias Klaus Besser schreitet heran und winkt royal – die Jecken sind begeistert! Und wie Moderator Ingo Eßler sagt: „Trotz des grauen Damenbarts: Dieses Kostüm passt auch in der Größe...“ Für jede Menge Stimmung sorgen anschließend die Tänze der Cronsbach-Minis, der Cronsbach-Funken und der Blauen Funken, bis es zur nächsten Party ins „Graf Bernhard 1344“ geht.