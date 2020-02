„Wir sind total zufrieden“, sagte Schulleiter Frank Kahrau am Donnerstagabend nach Ende der Anmeldefrist. Und erfahrungsgemäß werden es bis zum Sommer auch noch einige Kinder mehr: „Im vergangenen Jahr waren es dann zum Schuljahresbeginn im August 106.“

Was ihn besonders freut: 62 der angemeldeten Fünftklässler kommen von Steinhagener Schulen. Das sind drei mehr als im vergangenen Jahr. Auch neun Kinder von der privaten Georg-Müller-Grundschule sind diesmal dabei. Im vergangenen Jahr war es dagegen nicht ein einziges Kind. Auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr: die Zugänge aus Halle. 29 kommen diesmal aus der Nachbarstadt (2019: 31). Acht Schülerinnen und Schüler pendeln aus Bielefeld ein (2019: 10), ein Mädchen sogar aus Werther.

Familiäre Atmosphäre

Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß spricht von starken Anmeldezahlen für die Realschule. 169 Schülerinnen und Schüler zählen die vierten Jahrgänge an den vier gemeindlichen Grundschulen in diesem Jahr. „Wenn sich davon 60 für uns entschieden haben, ist das ein gutes Zeichen“, so Kahrau: Er freue sich angesichts der erneut 100 Anmeldungen über das große Vertrauen, das die Eltern in die Steinhagener Realschule setzten.

Worauf führt er den Erfolg seiner Schule zurück? Ist es die Schulform Realschule, die es sonst im Altkreis gar nicht mehr und im weiteren Umkreis kaum noch gibt? Für Kahrau spielen aber vielmehr das spezielle Konzept seiner Schule und vor allem die familiäre Atmosphäre die entscheidende Rolle: „Es ist bekannt, dass wir uns bei Problemen kümmern.“ Und er weiß vom Tag der offenen Tür, wenn die Kinder selbst ihre Schule vorstellen, dass das glaubwürdig bei den Eltern ankommt. „Die sehr gute Ausstattung, die wir haben, ist nicht einmal das Zugpferd. Sie kommt noch on top.“ Auch der Hauptschulzweig sei nicht das Entscheidende.

Die dreizügige Realschule braucht mit 100 Fünftklässlern erneut einen vierten Zug. Die Gemeinde wird ihn bei der Bezirksregierung beantragen. „Platz genug haben wir“, so Kahrau.