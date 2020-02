Die Straße Am Markt soll nach der Frühjahrskirmes saniert werden, danach ist der Fivizzanoplatz an der reihe: Doch dafür muss die Gemeinde nun tiefer in die Tasche greifen. Die Angebote sind deutlich teurer als veranschlagt. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Sanierung der Straße Am Markt und des Fivizzanoplatzes wird teurer als gedacht. 118.000 Euro hat der Gemeinderat deshalb am Mittwochabend an zusätzlichen Mitteln bewilligt.

Wie mehrfach berichtet, soll nach der Frühjahrskirmes bis zur Sommerkirmes Mitte August zunächst die Straße Am Markt, in der Zeit nach der Sommerkirmes bis zum Weihnachtsmarkt der Fivizzanoplatz umgestaltet werden. Die Maßnahme ist optisch in weiten Teilen an die bisherigen Abschnitte der Ortskernsanierung angelehnt. Das „Steinhagen-Band“ aus dem alten Kopfsteinpflaster des Kirchplatzes wird weitergezogen, die Cortenstahlplatten mit Ortsbezeichnungen werden ebenfalls eingefügt. Diskussionen hatte es über die Fällung zweier Linden an der Marktapotheke gegeben. Die Bauausschussmitglieder wollen diese erhalten.

Extra-Wünsche und ungeklärte Fragen

Gut 800.000 Euro an Kosten wurden für die Maßnahme veranschlagt. Doch das hat sich als zu wenig erwiesen: Zum Submissionstermin im Januar lagen drei Angebote vor, und selbst das günstigste war noch um 175.000 Euro über diesem Ansatz. Derweil hat Planer Jürgen Edenfeld Einsparungen vorgenommen, doch 118.000 Euro an außerplanmäßigen Kosten bleiben dennoch stehen. Einstimmig und ohne Aussprache hat der Rat diese Extra-Summe genehmigt.

Woher aber kommen die Zusatzkosten? Wie Bürgermeister Klaus Besser dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage erläuterte, spielen zum einen die allgemein gestiegenen Baukosten eine Rolle. Aber auch Wünsche, die erst in der Detailplanung angemeldet wurden, schlagen zu Buche. So hat die Gemeinde verbesserte Elektrosäulen gefordert mit vergrößerten Kabelsträngen. Diese sollen die aufwändige Zusatzverkabelung für Großveranstaltungen überflüssig machen, wie Besser erklärte, machen aber 50.000 Euro der Zusatzkosten aus. Dazu kommt die ungeklärte Frage nach der Bodenentsorgung oder -wiederverwendung. „Wenn wir weitere Abstriche in den Plänen gemacht hätten, würden wir einen deutlich schlechteren Ausbau bekommen“, so Besser.

Kommentar

Es ist nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass in der Gemeinde Baukosten aus dem Ruder laufen: Das Retentionsbecken am Upheider Weg etwa wird statt 1,5 Millionen 2,6 Millionen Euro teuer, die Kosten für die Sanierung des Realschul-Lehrerzimmers explodierten von 198.000 auf 380.000 Euro und sind nun gedeckelt – und jetzt der Ortskern. Sicherlich: Wer Sonderwünsche anmeldet, muss sie auch bezahlen – natürlich vermeiden verbesserte Energiesäulen zukünftig Kosten. Und die Ortskernsanierung muss vernünftig weitergeführt werden. Doch die in die Höhe schießenden Baupreise drohen der Gemeinde den Hals zu brechen. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Dimensionen ein Schulneubau von geschätzten elf Millionen Euro erreichen könnte. Oder liegt der Fehler woanders? Muss man nicht realistischerweise von vornherein anders kalkulieren? Annemarie Bluhm-Weinhold