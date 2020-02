Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Jahrzehntelang lag sie in der Erde, eine Birke wuchs über ihr – doch der Sturm „Sabine“ hat sie wieder ans Tageslicht geholt: eine alte Steinhägerkruke. Die Steinhagenerin Claudia Masanneck hat vor einigen Tagen beim Spaziergang mit ihren Hunden die umgestürzte Birke am Rande des Vielseitigkeitsspringplatzes des Reitsportzentrums gesehen – und eine Entdeckung gemacht: Im Ballen lag, umschlossen von Wurzeln, eine Kruke. Was für ein Fund, staunte die Steinhagenerin, die das Tongefäß mitnahm und säuberte. Und da enthüllte es auch seinen Schriftzug: „H.W. Schlichte Aelteste Brennerei Steinhagen/W“.

„Die ist bestimmt 70 Jahre alt“, sagt Horst Feye, Brennmeister a.D. und im Historischen Museum Steinhagen der Steinhäger-Experte. Damals wurden handgezogene Steinzeugkrüge mit eingeprägtem Firmenstempel der jeweiligen Brennerei verwendet, mal mit, mal ohne Henkel. Seit Bestehen der Steinhäger-Brennereien ließ man die Behältnisse für den Schnaps im Kannenbäcker Ländchen im Westerwald fertigen.

Kruken aus dem Westerwald für Wasser – und Schnaps

„Traditionell wurden dort Tonkrüge hergestellt, die ursprünglich für die Mineralbrunnen bestimmt waren“, erläutert Horst Feye. So steht im Steinhagener Museum beispielsweise auch eine Kruke mit der Aufschrift „Apollinaris“. Doch ob klares Wasser oder hochprozentiger Klarer: In den Tonkrügen wurde der Inhalt lichtgeschützt und schön kühl gehalten und damit die gute Qualität garantiert.

Die Rohlinge wurden im Ofen gebrannt und erhielten dabei ihren Salzüberzug, der damals wie auch heute noch beim Jubiläumsbrannt des Historischen Museums oder beim Schlichte Urbrannt die etwas unregelmäßige und individuelle Oberfläche der Steinhäger-Kruken ausmacht. Diesen Salzüberzug hat auch das Fundstück.

Wie kommt die Kruke unter die Birke?

Mit der Industriellen Revolution wurde auch die Krukenherstellung gleichförmige Massenproduktion – für die industriellen Abfüllanlagen war das Einheitsmaß indes angeraten. Horst Feye, früher bei Jückemöller Brennmeister, erinnert sich an die edlen handgefertigten Kruken für den Burekorn: „Die gingen in den Maschinen anfangs häufig zu Bruch.“

Doch zurück zum kuriosen Fund: Bleibt die Frage, wie die Tonkruke einst in die Erde im Wäldchen an der Isselhorster Straße kam? Finderin Claudia Masanneck vermutet: „Die hat einer ausgetrunken und weggeworfen.“ Leer war sie jedenfalls, und heile geblieben ist sie in all den Jahren unter dem Baum auch.