Steinhagen feiert Karneval – very british Fotostrecke

Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

„Goodbye Britten – Was wird jetzt aus Fisch und Fritten?“ lautet am Samstagabend das Motto der ausverkauften Prunksitzung in der Aula des Schulzentrums. Der Elferrat kommt in roter Uniformjacke und mit Bärenfellmütze, das Männerballett tanzt im Schottenrock, und das Publikum hat sich ebenfalls „very british“ in Schale geworfen – im Union Jack, als Teebeutel, als Disneys „bad girls“, als Gang aus dem Sherwood Forest oder als Miss Sophies (verblichene, aber komplette) Tischgesellschaft...

Und Bürgermeister Klaus Besser gibt nach dem fulminanten Auftritt zu Weiberfastnacht ein weiteren Mal die Queen, diesmal im rosefarbenen Kostüm mit Prinz Phillip alias Gattin Petra Holländer an der Seite.

