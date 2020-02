Zehn Müllcontainer standen an der Schumannstraße in Flammen. Foto: Feuerwehr Steinhagen

Steinhagen (WB). Mehrere Mülltonnen sind in der Nacht zu Samstag an der Schumannstraße in Brand geraten. Neben dem Löschzug Steinhagen rückte vorsichtshalber auch der Löschzug Amshausen aus.