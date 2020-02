Zwischen den Spiel- und Sportstationen an Kletterwand, Trampolin und Barren stellen sich all die Einhörner, Legosteine, Clowns und Raubtiere zum Gruppenfoto in der Turnhalle der Grundschule Steinhagen auf. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Diese Ansage dürften Schüler gerne hören: „Der Tornister darf am Rosenmontag zu Hause bleiben“, kündigte Verena Tubbesing von der Grundschule Steinhagen vorab an.

Karneval in der Grundschule Steinhagen Fotostrecke

Foto: Volker Hagemann

Denn statt regulärem Unterricht hatten die kommissarische Leiterin der Grundschule an der Pestalozzistraße und ihr Kollegium einen abwechslungsreichen Bewegungsparcours in der Turnhalle aufgebaut. Den durften am Montag die elf Schulklassen aller vier Jahrgänge spielerisch mit Hilfestellung durch Lehrer und Eltern absolvieren – und das, na klar, im Karnevalskostüm. Oft eine zusätzliche Herausforderung für die jungen Sportler: Denn in teils langen Gewändern à la Elfe, Zauberer oder Vampir zu klettern und zu rutschen, macht es an manchen Stationen noch schwieriger.

Modenschauen und Buffets in den Klassen

Und so meisterten die Schüler – wie auf diesem Foto die Erstklässler – Kletterwand, Rutsche, Trampolin und Barren. „Auch in den Klassen gab es ein buntes Programm aus Spielen, Musik und Modenschauen, und es gab Mitbring-Buffets“, zählte die Schulleiterin auf.