Von Volker Hagemann

Zugegeben, das sind überspitzt formulierte Extreme im Garten. Doch wie sehr sich die Geschmäcker geändert haben, zeigte sich jetzt auch in der lebhaften Diskussion im AWO-Erzählcafé. Zu Gast war Fachmann Ralf Upmann von der Bio-Baumschule auf dem Ströhen. Unter dem Motto „Der Garten als irdische Freude – eine wahre Pracht“ zeichnete er die Entwicklung von Gärten über die vergangenen Jahrzehnte nach.

Großeltern kultivierten vor allem den Nutzgarten

„Ich habe noch den Garten meiner Großeltern vor Augen; der war in erster Linie Nutzgarten zur Selbstversorgung. Da gab es unter anderem Kartoffeln, Runkelrüben und Bohnen“, erinnerte sich Ralf Upmann. „Ein Ziergarten war höchstens nebenbei gefragt. Und wer den Platz hatte, hielt sich Ziegen oder Hasen – weniger zum Kuscheln, sondern für Milch und zum Schlachten... Heute kauft man all das meist im Supermarkt.“

Schon in der Berufszeit seines Vaters Wilfried, der Landschaftsgärtner war, verfolgte Upmann den Wandel in vielen Gärten, wie er teils drastisch berichtete: „Oft verschwanden ab den 60er Jahren naturnahe Hecken zugunsten des mit Altöl gestrichenen Jägerzauns. Und der eigentlich pflegeleichte Birnbaum musste serbischen Fichten weichen...“

Mit Billigware massenweise Schädlinge aus Asien eingeschleppt

Zudem lockten seit den 70er Jahren Baumärkte und Versandkataloge mit Billigpflanzen: „Da gibt es den Japanischen Ahorn für 5,99 Euro, der bei Zucht und Pflege beim örtlichen Gärtner eigentlich 20 Euro kosten müsste. Infolgedessen wurden massenhaft Schädlinge aus Asien eingeschleppt, und es gab vorübergehend ein Importverbot“, erinnerte sich Upmann.

Er selbst absolvierte in den 70er Jahren seine Ausbildung zum Gärtner, wurde dann Meister. Auf dem Hof seines Onkels am Mönchsweg baute Ralf Upmann ab 1986 seine Baumschule auf. Dort kultiviert er die Pflanzen in Anlehnung an die Regeln des organisch-biologischen Landbaus, seit 1989 im Vollerwerb.

Augenmaß und Artenvielfalt wären im Garten sinnvoll

Nicht in jedem Punkt erntete der Gast im Erzählcafé gleich Zustimmung. Mehrfach argumentierten Besucher mit „Ordnung im Garten“ und „aufgeräumten Gartenbereichen“. Doch das sei nicht der einzig richtige Weg, erläuterte der Gärtnermeister: „Folien oder Vlies, die angeblich gegen ‚Unkraut‘ helfen sollen, lassen Nützlinge wie Regenwürmer nicht an die Oberfläche. Geschützte Maulwürfe werden leider oft mit Chemie bekämpft; dabei verzehren sie Engerlinge und sorgen für guten gelockerten Boden.“

Zum Glück habe vielfach ein Umdenken eingesetzt. Upmann plädiert für Augenmaß, um die Artenvielfalt im Garten zu erhalten: „Lassen Sie ruhig mal einen Laubhaufen für Igel stehen, einen kleinen Steinhaufen für Eidechsen.“ Und so besorgniserregend die Trockenheit der vergangenen Jahre sei: Stauden wie Sonnenhut oder hübsche Distelsorten brauchen weniger Wasser und bieten obendrein Insekten Nahrung.