Steinhagen (WB). Kennzeichen aus fast ganz Deutschland und eine einprägsame Flötenmelodie: Immer wieder sind Schrottsammler auch in Steinhagen unterwegs. Doch nicht jeder ist legal unterwegs. Darauf weist die Abfallberatung der Gemeinde hin. Aktuell weisen Handzettel für Donnerstag, 27. Februar, auf eine gewerbliche Sammlung in Brockhagen hin.

Wichtig: „Dafür gibt es klare gesetzliche Vorgaben“, betont Abfallberaterin Anke Ulonska. „Jede gewerbliche Sammlung muss zuvor bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Gütersloh angezeigt werden.“ Und dann müsse das Sammelfahrzeug klar erkennbar mit einem „A-Schild“ ausgestattet sein, das besagt: Mit diesem Fahrzeug werden Abfälle gesammelt. „Ist alles rechtmäßig angemeldet, dann führen die Sammler behördliche Unterlagen mit und können sich ausweisen“, stellt Ulonska klar.

Wer Elektrogeräte an die fahrenden Sammler gibt, handelt ebefalls illegal

Gerne nehmen Schrottsammler Elektro- und Elektronikgeräte mit, die einen hohen Metallanteil haben (etwa Haushaltsgroßgeräte) oder Edelmetalle enthalten (wie Computer und Handys). „Doch das ist nicht zulässig. Elektro- und Elektronikgeräte sind als gefährliche Abfälle eingestuft und bedürfen einer ordnungsgemäßen Entsorgung“, betont die Abfallberaterin. „Oft landen die Geräte in dubiosen Händen, wo sie unsachgemäß auseinandergenommen werden; dann landen Reste häufig in Entwicklungsländern, wo sie unter katastrophalen Umweltbedingungen weiter ausgeschlachtet und abgelagert werden.

Nicht nur der gewerbliche Sammler handelt ordnungswidrig, auch derjenige, der seine Geräte an die Sammler gibt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.“ Und wer Schrottsammler bei der illegalen Abholung beobachte, könne dies bei der Polizei oder im Rathaus anzeigen.

Die Sammlung von Altmetall und Altkleidern ist zulässig, sofern auch sie behördlich angezeigt wurde. Trotzdem sollte gut überlegt sein, wem man seine Abfälle übergibt. Über gut erhaltene Altkleider freuen sich die caritativen Sammler. Der den Kommunen überlassene Metallschrott kann erlösbringend vermarktet werden und entlastet die Abfallgebühren.

Hier wird alles korrekt entsorgt

In Steinhagen und Umgebung gibt es folgende korrekte Entsorgungsmöglichkeiten: Elektro- und Elektronikgeräte sowie Metallschrott nehmen kostenlos das Secondhandkaufhaus „Möbel & Mehr“ am Kirchplatz und der Entsorgungspunkt Nord, Im Hagen 1a, in Künsebeck entgegen. In Amshausen und Brockhagen nimmt der Mobile Recyclinghof regelmäßig Altgeräte entgegen. Kleingeräte können über die Wertstoffboxen am Rathaus, in Amshausen und Brockhagen abgegeben werden. Zudem werden Großgeräte gegen zehn Euro Gebühr abgeholt.

Gut erhaltene Altkleider können als Spende in die Kleidercontainer der gemeinnützigen Sammler gegeben werden oder donnerstagnachmittags im Secondhandgeschäft „Der Laden“, Am Markt, abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es bei Anke Ulonska unter Telefon 0 52 04/997-215.