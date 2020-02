So (farben)froh wie die Lichtpaneele im Hintergrund vermuten lässt, sind die Zeiten für die heimische Wirtschaft und auch für Olaf und Sandra Brinkdöpke und ihr Unternehmen „LED it B“ in Zeiten der Corona-Epidemie nicht. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). In China stehen epidemiebedingt die Betriebe still – das bekommen auch die heimischen Unternehmen zu spüren. „Ein deutlicher Schaden wird entstehen. Ich hoffe, dass wir ihn noch eindämmen können“, sagt Olaf Brinkdöpke. Seine im innovativen Lichttechnikbereich tätige Firma „ LED it B “ bezieht einen Großteil ihrer Komponenten aus China.

Und weil dort Ende Januar das Neujahrsfest immer mit dreiwöchigen Ferien verbunden ist, hatte der Steinhagener Geschäftsmann ohnehin auf lange Sicht geplant: Der Lagerbestand war hochgefahren worden, zwei Container noch auf den Seeweg geschickt worden, die auch erst in einigen Tagen in Europa eintreffen. Und dennoch: „Das Lager läuft langsam leer. Und in den Containern sind auch nicht alle Teile, die wir benötigen.“

Produzieren in Zeiten des Corona-Virus – ein Geschäft mit vielen Fragezeichen und hohen Zusatzkosten. „LED it B“ ist im Bereich Möbelbeleuchtung und Ladenbau tätig. Und gerade Letzterer ist ein extremes Termingeschäft. „Sonst schieben wir Nachtschichten ein, setzen logistisch alles in Bewegung, um Kunden rechtzeitig zu beliefern. Jetzt können wir keine verlässlichen Zusagen mehr machen und müssen auf das Verständnis unserer Kunden hoffen.“

Partnerbetriebe fangen langsam wieder an zu arbeiten

Denn auch von den Zulieferern und Partnerfirmen in China bekommt das Steinhagener Unternehmen keine Terminauskünfte. „Die Betriebe fangen so langsam wieder an zu arbeiten. Aber von 150 Mitarbeitern sind erst zwei wieder zurückgekehrt“, schildert der Unternehmer. Zudem behalte sich der chinesische Verwaltungsapparat vor, bei Verdachtsfällen ganze Gewerbegebiete zu schließen. „LED it B“ lässt beispielsweise in Shenzhen im Süden Chinas fertigen, wo es sehr viele Verdachtsfälle gab. „Jetzt erweist sich als Nachteil, was sonst ein Vorteil war. Wir haben Teile und die speziellen Werkzeuge für deren Herstellung selbst entwickelt. Die laufen aber nur in unseren Partnerwerken in China“, sagt Olaf Brinkdöpke. Das heißt: Ersatzmärkte in Europa zu nutzen, kommt nur bedingt in Frage. „Zumal die Konditionen schlechter sind.“

Doch selbst wenn in China wieder gefertigt wird, was voraussichtlich laut Brinkdöpke von kommenden Montag an der Fall ist – bis die Teile hier sind, vergeht je nach Transportweg per Flugzeug, Schiff oder Zug viel Zeit. „Mitte April wird es bestimmt“, so Brinkdöpke. Darüber hinaus haben sich Transportkosten exorbitant erhöht.

Luftfracht-Kosten verfünffacht

Olaf Brinkdöpke nennt ein Beispiel: „Für eine Luftfracht mussten wir vor dem Neujahrsfest 1400 Dollar zahlen. Jetzt soll die gleiche 7600 Dollar kosten.“ Die Firmen begründeten das mit Frachtkapazitäten, Brinkdöpke nennt das „Geldschneiderei“. Und weiter: „Wir sind nicht mehr wirtschaftlich. Die Kunden werden höhere Preise nicht akzeptieren.“ Doch um überhaupt lieferfähig zu bleiben, hat er jüngst zu einem hohen Preis improvisiert: „Wir haben Ware, die schon ausgeliefert, aber noch nicht konfektioniert war, teuer zurückgekauft, um einen Termin im Ladenbau halten zu können.“

Und noch etwas wird fehlen in diesem Frühjahr: der Blick auf Neuheiten. Denn die Leitmesse der Branche „Light + Building“ in Frankfurt ist abgesagt, die Messe in Hongkong von April auf Juli verschoben worden.

Plasmatreat-Umsatz in China eingebrochen

Christian Buske, Geschäftsführer der Steinhagener Firma Plasmatreat, spricht von einer schwierigen Situation: „Die Logistik von und nach China funktioniert nicht mehr. Anlagen und Ersatzteil-Lieferungen gehen nur ganz eingeschränkt und sind sehr teuer. Unser Umsatz in China ist im Januar und Februar um 90 Prozent eingebrochen.“ Die 25 Plasmatreat-Mitarbeiter in China seien glücklicherweise nicht infiziert, sie musste aber zu Hause bleiben. Im restlichen Teil Asiens liefen die Geschäfte wie gewohnt.

Interview mit dem Geschäftsführer von Hörmann in China

Die Steinhagener Weltfirma Hörmann hat eigene Werke in China. Jochen Nippel, Geschäftsführer von Hörmann China, sieht nach Wochen der Krise und des Stillstandes, dass sich allmählich die Zustände normalisieren, wie er auf Anfrage von Annemarie Bluhm-Weinhold schildert.

Wie gehen Sie vor Ort mit der Epidemie um?

Jochen Nippel: Hörmann hat in China drei eigene Werke mit Sitz in Beijing (seit 1998), Tianjin (seit 2008) und seit letztem Jahr auch in Changshu nahe Shanghai. Die Ereignisse der Corona-Krise haben sich während der chinesischen New-Year-Ferien überschlagen, weshalb wir einen Krisenstab eingerichtet und einen Maßnahmenplan aufgesetzt haben. Die wichtigsten Vorkehrungen sind alle Auflagen der Behörden und die darüber hinaus zu erfüllen, um unseren Mitarbeitern vor Ort Sicherheit zu bieten. Zudem haben wir viele Aufklärungsgespräche über Hygiene, Reinigung und Schutz durch Masken geführt. Seit Mitte Februar sind wir als eines der ersten Unternehmen wieder operativ tätig. Zwei unserer drei Werke können wieder produzieren, viele Mitarbeiter haben aber aktuell noch keinen Zugang zu ihren Büros und arbeiten daher von zu Hause.

Machen sich Lieferengpässe für die Werke hierzulande bemerkbar? Muss man eventuell auf andere Zulieferer etwa in Europa ausweichen?

Nippel: Da unsere drei Werke in China ausschließlich für den inländischen Markt produzieren, importieren wir unsere Produkte nicht nach Europa. Aus diesem Grund gibt es auf dem europäischen Markt derzeit auch noch keine Lieferengpässe. Auf dem chinesischen Markt sind die Auswirkungen des Corona-Virus jedoch deutlich zu spüren, so dass es am Anfang der Krise Lieferschwierigkeiten gab. Es werden vor Ort verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Epidemie so gut es geht einzugrenzen. Wir planen damit, ab März wieder unter normalen Bedingungen produzieren und liefern zu können.