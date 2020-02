Seit September 2019 sind die beiden Hausärzte Dr. Arno Schäfer und Dr. Susanne Wiese mit ihrer Gemeinschaftspraxis im neugebauten Ärztehaus am Markt tätig. Beide loben die großzügigen Räume – fünf Sprechzimmer, die Fachräume wie Labor und OP-/Verbandsraum sowie zwei Behandlungszimmer im Eingangsbereich für immobile Patienten und Akutfälle, von denen es in jüngster Zeit reichlich gab. „So viele Influenzafälle wie in diesem Jahr gab es in Steinhagen noch nie“, sagt Susanne Wiese. Und sie schließt nicht aus, dass auch das Corona-Virus bald nach Steinhagen kommen könnte.

Insgesamt ist festzuhalten: Der Prozess der Übernahme der Hausarztpraxen Knabe und Botthof 2018 brachte einen „erheblichen Reorganisationsbedarf auf allen Ebenen“, wie Arno Schäfer sagt, mit sich. Parallel dazu liefen die Planung und der Bau der neuen Praxisräume im Ärztehaus am Markt, den beide Doctores als „sehr fruchtbar“ in der Zusammenarbeit mit den Investoren Christina und Lutz Heitland und Architekt Hendrik Nitschke bezeichnen. „Uns war wichtig, die Architektur den Praxisabläufen anzupassen“, so Schäfer.

Nun also der nächste Schritt: Beide Ärzte haben die Qualifikation zur hausärztlichen Weiterbildung junger Ärzte. Zumeist sind das junge Mediziner am Ende ihrer Facharztausbildung. Clemens Schumacher hingegen ist Quereinsteiger, wie er selbst sagt.

Facharzt für Anästhesie wird Allgemeinmediziner

Der 37-Jährige ist bereits Facharzt für Anästhesie und hat im Klinikum Bielefeld und in der Praxisklinik Dornberg gearbeitet. „Ich habe das gerne gemacht“, sagt der Mediziner mit Blick auf sein Arbeitsspektrum, das die Bereiche OP, Intensivstation, Kreißsaal, Akutschmerzdienst und Notarztdienst der Stadt Bielefeld umfasste. Aber: „Ich habe den Blick auf die gesamte Medizin vermisst. Und den Kontakt zu Menschen.“ Zudem gefalle ihm in der hausärztlichen Praxis der Aspekt der präventiven Medizin, sprich: die Arbeit mit gesunden Menschen, um diese lange gesund zu halten.

Susanne Wiese findet es „mutig, wenn man sich aus einer etablierten Aufgabe in die Weiterbildung begibt“. Indes: Bedarf ist da. Auch wenn Steinhagen derzeit kein hausärztliches Mangelgebiet ist, so gehen doch in den nächsten Jahren Allgemeinmediziner in den Ruhestand. Der nächste ist Ende März Dr. Johannes Elwitz.

Clemens Schumacher wird im Rahmen eines Förderprojekts der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) weitergebildet. „Ein kluges Konzept“, findet Susanne Wiese, bringe es doch hausärztlichen Nachwuchs in einer absehbaren Zeit in die Praxen. Bei den an die Region gekoppelten Studienplätzen an der neuen Bielefelder Fakultät dauert das zehn Jahre. Zwei Jahre ist Schumacher jetzt in der Steinhagener Praxis, dann für ein halbes Jahr zur Vertiefung der inneren Medizin in einer Klinik.