„Neugier auf andere Worte“ ist die Lesung, die am Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr in der Gemeindebibliothek stattfindet, betitelt. Zu Gast sind mit Nadia Shehadeh und Mithu M San­yal zwei gestandene Journalistinnen und Autorinnen, die mitgewirkt haben an dem Buch „Eure Heimat ist unser Albtraum“ aus dem Ullstein-Verlag.

Zu Wort kommen im Buch 14 Autoren – Kinder oder Enkel von Migranten

Es geht nicht um Flüchtlinge, nicht um das Ankommen und heimisch werden (müssen) in Deutschland, wie bei einigen der bisherigen Lesungen in der Reihe. Zu Wort kommen in dem Buch insgesamt 14 Autoren, Kinder oder Enkel von Migranten, die über ihre Alltagserlebnisse berichten – in einem Land, in dem sie geboren worden sind, dessen Staatsbürgerschaft sie haben, aber in dem sie immer wieder gefragt werden, ob sie Deutsche sind.

Sie halten Deutschland den Spiegel vor. „Die jungen Autoren sind nicht politisch korrekt, sie wollen provozieren. Aber sie geben auch Ausblicke, was sich für das Zusammenleben ändern müsste“, sagt Manuela Heinig. „Sie erzählen auf ganz verschiedene Art und Weise über ihr Leben als ‚die Anderen‘, obwohl sie nicht ‚die Anderen‘ sind“, sagt Wolfgang Groß vom AK Asyl.

Musikalisch wird die Lesung vom Saxophonduo „Leptophonics“ begleitet

Zwei der 14 Autoren sind am Donnerstag zu Gast. Nadia Shehadeh hat in Bielefeld Soziologie studiert, ist im Bildungsbereich (REGE) tätig und Bloggerin. Mithu M. Sanyal wohnt in Düsseldorf, hat promoviert, arbeitet als Autorin für den WDR, NDR, die Frankfurter Rundschau und die taz. Musikalisch wird die Lesung vom Bielefelder Saxophonduo „Leptophonics“ begleitet – und zwar mit ungewöhnlichen Interpretationen deutscher Volkslieder.

Zum Finale der Reihe „Lesung und Gespräch“ erinnert Manuela Heinig an deren Beginn. Damals las der in Finnland lebende Dichter Ahmed Zaidan: „Er hat in einer Anthologie in Finnland ein Gedicht über Steinhagen veröffentlicht, das er als friedvollen kleinen Ort erlebt hat. Toll, dass wir mit unseren Veranstaltungen so weit in die Welt kommen.“

Für die nächste Reihe hat sich Ines Geipel angesagt, ehemalige DDR-Spitzensportlerin und Doping-Opfer

Die nächste Reihe, die sich erneut mit dem Thema Heimat beschäftigt, steht bereits in den Startlöchern. Während für die jetzt zu Ende gehende die Belcanto-Chöre und die Volksbank-Stiftung als Sponsoren fungierten, kommen für die nächste Fördermittel aus dem NRW-Heimatministerium. Auf der Gästeliste stehen: Dogan Akhandi, der Folter und Gefangenschaft in der Türkei erlebt hat, Ines Geipel, als ehemalige DDR-Spitzensportlerin Doping-Opfer, heute Schriftstellerin und Professorin – „Umkämpfte Zone“ heißt ihr Buch – sowie die hochdekorierte Autorin Natascha Wodin („Sie kam aus Mariupol“).