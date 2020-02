Auf diesem Grundstück an der Queller Straße direkt am Steinhagener Ortsausgang, jenseits von Übergangswohnheim, Gymnasium (im Hintergrund) und Sportzentrum soll die Kindertagesstätte entstehen. Die Fläche wird aber nicht von der Landstraße erschlossen, sondern von der Straße Am Cronsbach aus.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Die Grundsatzentscheidung über den Betreiber der nächsten Steinhagener Kindertagesstätte ist am Mittwochabend im Schulausschuss der Gemeinde gefallen: Einstimmig votierten die Fraktionen für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Soziale Dienste gGmbH im Kreisverband Gütersloh – alle betonten dabei, dass ihnen die Trägervielfalt in der Gemeinde wichtig sei. Damit erteilten sie der AWO, die ebenfalls ihr Konzept vorstellte, eine Absage. Bisher betreiben die Kirchengemeinden, die Gemeinde selbst und die AWO die elf Kitas.

Doch nun kommt mit dem DRK ein neuer Mitspieler dazu. Vorbehaltlich der positiven Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises Gütersloh am 11. März. Auch einen Investor bringt das DRK schon mit: die Zimmerei Meise aus Brockhagen.

Dennis Schwoch, Sprecher des Vorstands, Abteilungsleiterin Karin Schnitker und Susan Sommer, Leiterin der DRK-Kita „Am Stadtgraben“ in Versmold, stellten ein durchaus ungewöhnliches Konzept vor. Reggio-Konzept heißt es nach seinem Ursprung in Norditalien. Es sieht das Kind als eine eigenständige Persönlichkeit, versucht Kindern eine ganzheitliche Bildung im sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Bereich zu ermöglichen, macht ihnen künstlerische ebenso wie naturwissenschaftliche Angebote.

Offene Angebote, aber Ordnung und Struktur

Susan Sommer erläuterte die Arbeit mit dem pädagogischen Programm anhand der praktischen Erfahrungen und der Konzeptionierung der DRK-Reggio-Kita in Versmold. Deutlich wurde, dass Kindern viele Angebote gemacht werden: So gibt es etwa unterschiedliche Werkstätten, die die Kinder unabhängig von ihren Gruppen aufsuchen können, und so entscheiden sie auch selbst, wann in einem Zeitfenster und was sie frühstücken und mittags essen möchten. Dennoch: „Hier kann nicht jeder tun und lassen, was er will“, so Susan Sommer. Ordnung und Struktur sind gegeben. Vieles wird digital dokumentiert, viel läuft auch in der Kommunikation mit den Eltern online.

Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz), werden aber auch mit dem konkreten Bedarf der Eltern abgestimmt. Karin Schnitker betonte, dass es wenige Tage im Jahr gebe, an denen geschlossen sei. Die Betreuung sei immer gewährleistet, zumindest durch Notgruppen bei besonderen Ereignissen wie jüngst beim Sturm „Sabine“ oder mit der Sommerkita, so Schnitker. Das ungewöhnliche Reggio-Konzept trägt ihrer Ansicht dazu bei, in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Personal zu werben.

Idee mit Kraftverkehr Nagel für Betriebs-Kita entwickelt

Wie kommt das DRK zu diesem Konzept? Das wollte Henrike Hollweg-Lohrer (SPD) wissen, die den Ansatz gut, wenn auch besonders findet. „Durch Kraftverkehr Nagel. Für den Betriebskindergarten haben wir zusammen eine gute und moderne Pädagogik überlegt“, so Dennis Schwoch. „Gehen die U3-Kinder nicht unter im offenen Reggio-Angebot?“, fragte Heike Horn (Grüne) nach. „Auch wenn sie noch nicht sprechen können, so können sie sich doch verständlich machen. Und die Erzieherinnen schauen auch nach Einzelbedürfnissen der Kinder. Die U3-Kinder bleiben zumeist in den Gruppen, die größeren nutzen die Werkstätten“, so Susan Sommer.

Durch die Werkstätten wird das Gebäude eine eher längliche Form bekommen, denn es braucht eine große Halle. Das Grundstück an der Queller Straße, das die Gemeinde erworben hat, bietet Platz genug.

Kommentar

Dass der Bau einer zwölften Kindertagesstätte dringend nötig ist, das ist unstrittig. Die Politik drückt offenbar auch auf die Tube und traf schnell eine Entscheidung – eine durchaus überraschende. Bisher bekam stets die AWO den Zuschlag – sie leistet zweifelsohne auch gute Arbeit in ihren vier Steinhagener Kindertagesstätten. Doch während sonst etwa auf die Vorteile der Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb des AWO-Systems gesetzt wurde bei jeder Vergabe einer neuen Kita, so betonten diesmal alle Fraktionen die Trägervielfalt und stimmten für das DRK und ein erfrischend anderes Konzept. Ein Gewinn für die Steinhagener Kita-Landschaft.Annemarie Bluhm-Weinhold