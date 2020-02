Von Malte Krammenschneider

„Wir sind dazu gezwungen, denn wir können nicht sämtliche Rücklagen aufbrauchen“, erklärte TuS-Vereinsvorsitzender Ralph Schmidt, der zugleich deutlich machte, dass allen Beteiligten die Entscheidung nicht leicht gefallen sei.

" „Wir haben für die Kostenberechnung einmal die Betreuungszeit festgehalten und Trainingszeiten, die Fahrt zu Spielen oder auch Ausflüge und Freizeiten einberechnet.“ TuS-Vorsitzender Ralph Schmidt "

„Beiträge anzupassen oder zu erhöhen, ist keine schöne Sache, das weiß ich auch. Es ist aber zwingend notwendig geworden“, sagte Schmidt am Donnerstagabend in der Gaststätte Wolkenstein und fügte hinzu, dass die Mitgliedsbeiträge im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Umgebung die vergangenen zehn Jahre nicht gestiegen seien. Zudem müsste den Menschen bewusst werden, dass ihnen für ihr Geld „verdammt viel geboten“ wird. „Wir haben einmal die Betreuungszeit festgehalten und Trainingszeiten, die Fahrt zu Spielen oder auch Ausflüge und Freizeiten einberechnet, so dass sich Kosten von etwa sieben Cent pro Betreuungsstunde ergeben. Da kann man doch eigentlich nicht meckern“, erklärte der Vorsitzende, laut dem sich die Mitgliedsbeiträge zukünftig wie folgt zusammensetzen:

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen künftig pro Jahr 60 Euro (bisher: Kinder bis 14 Jahre 34 Euro, 15- bis 18-Jährige 44 Euro). Eine Mitgliedschaft für Erwachsene kostet von nun an 90 Euro (bisher 73 Euro) und für Senioren 60 Euro (bisher 49 Euro). Ehepartner und Familien zahlen 150 Euro.

„Das bisherige System war recht antiquiert“, befand Ralph Schmidt, der sich darüber freute, dass die Beitragsanpassung viel Zustimmung bei den anwesenden Mitgliedern erfuhr. Außerdem verkündete er, dass ab der neuen Handballsaison die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Steinhagen-Brockhagen alle Jugendmannschaften unter sich vereinigt. „Es gibt dann keine eigenen Jugendmannschaften mehr“, erklärte Schmidt. Man wolle auf diese Weise Ressourcen bündeln, um sowohl leistungsorientierten Sportlern als auch „normalen“ Breitensportlern die bestmögliche Plattform bieten zu können.

Veränderungen im TuS-Vorstand

Ein weiterer Teil der Jahreshauptversammlung waren am Donnerstagabend auch Wahlen, bei denen sich einige Veränderungen im Vereinsvorstand ergeben haben. Während TuS-Vorsitzender Ralph Schmidt einstimmig im Amt bestätigt wurde, trat Claudia Herzog als Kassenwartin zurück. Ihre Funktion übernimmt zukünftig Sonja Friedrichs, und Lisa Uhlemeyer beerbt Ricarda Meienberg als Schriftführerin. Zweiter Vorsitzender bleibt Hans-Heino Bante-Ortega. Beisitzerinnen sind Kathrin Münch und Claudia Herzog.

Zum Großteil positive Berichte aus den einzelnen Abteilungen folgten, und Ralph Schmidt berichtete, dass es der TuS mit Unterstützung der Volksbank geschafft habe, einen neuen Vereinsbulli zu finanzieren. Aktuell sucht der 843 Mitglieder starke Verein übrigens wieder einen motivierten FSJ’ler, der Lust hat, sich in der TuS-Familie zu engagieren. Interessierte können sich mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen.