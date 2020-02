Ihre Stunden sind gezählt: Am Samstagabend, 29. Februar, steigt in der alten Cronsbachhalle noch einmal eine Party mit den Emsperlen und Schlagerstar Olaf Henning. Noch gibt es dafür Karten. Foto: Axel Börgers

„Dies hier dürfte nun eines der allerletzten Fotos der alten Sporthalle sein“, sagt er. Seine sehr stimmungsvolle Weitwinkel-Aufnahme vom Freitag zeigt das Gebäude unter Wolken und blauem Himmel, die Bauzäune sind schon erkennbar.

Für die Abrissparty in der Cronsbachhalle am Samstag, 29. Februar (Beginn: 19 Uhr), waren am Freitag bereits 845 Karten verkauft. Wer noch kurzfristig mitfeiern will: Für die große Sause mit den Emsperlen, Schlagerstar Olaf Henning und DJ Kai, mit Tombola und Bratkartoffeln, gibt es noch Karten bei Getränke Kesten und an der Abendkasse. Im März beginnt dann der Abriss.