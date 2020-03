Steinhagen (WB). Im Steinhagener Ortskern haben vor allem viele Geschäfte zu kämpfen, die nicht direkt in der Nähe der großen Einkaufszentren am Combi oder Edeka liegen. Laufkundschaft gibt es etwa am Kirchplatz nur wenig. Die optische Neugestaltung des Zentrums ist eine Maßnahme, die die Gemeinde beisteuert, doch an welchen Stellschrauben lässt sich noch drehen?