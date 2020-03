Steinhagen (WB). Einbrecher stiegen am vergangenen Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Steinhagener Lisztstraße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei brachen die bislang unbekannten Täter am Freitag, 28. Februar, zwischen 19 und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lisztstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie die Kommoden und Schubladen sämtlicher Räume im Keller, im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss.

Zum Diebesgut konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. Wer rund um den Tatzeitraum am Freitagabend in der Lisztstraße oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0.