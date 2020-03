Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Bis zur Fertigstellung der Regionalplanung 2023 oder sogar 2025, wie es auch schon hieß, will niemand warten. Die Entwicklung von Gewerbeflächen wollen Steinhagener Verwaltung und Politik beschleunigen und wählen dafür den Weg über das Landesplanungsgesetz (LPlG). Das sieht in Paragraf 34 Anfragen zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung vor. Genau über eine solche Anfrage will die Gemeindeverwaltung Flächen an der Bahnhofstraße und bei Detert für die Gewerbeentwicklung nun auch ohne Regionalplan nutzbar machen.