Von Volker Hagemann

Ja und? „Wir Ostwestfalen lassen uns nicht unterkriegen. Seien Sie froh, dass es nicht hagelt!“, befanden Bürgermeister Klaus Besser und Kirmesveranstalter Dirk Oberschelp bei ihrer Begrüßung.

Und so schwangen sich die beiden ebenso wie zahlreiche andere Besucher gleich anschließend schon einmal in die Wagen des Musik-Express’. Schließlich trockneten bei den ersten flotten Runden nicht nur die Haare schneller, sondern praktischerweise auch die Kleider der Heideköniginnen Heidrun Barrelmeier und Tina Uffmann, die sich den Spaß ebenfalls gönnten.

Keine Panik wegen Coronavirus

Steinhagens erste Open-air-Veranstaltung nach dem Weihnachtsmarkt wegen des Coronavirus’ abzusagen, das hielten die Veranstalter für übertrieben: „Wir stehen täglich in Kontakt mit den Gesundheitsbehörden und dem Kreis Gütersloh, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es gibt keinen Grund zur Panik“, betonte der Bürgermeister – und empfahl augenzwinkernd: „Bummeln Sie über die Kirmes, auch Bewegung an der Luft stärkt die Abwehrkräfte.“

Und wem Musik-Express, Autoscooter und andere überdachte Kirmesstationen nicht reichen, der wärmt sich zwischendurch bei Bratwurst, Crêpes oder Glühwein auf. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, öffnet die Steinhagener Frühjahrskirmes ebenfalls bis 22 Uhr, am Samstagabend steigt außerdem bei Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk am Rathaus-Parkplatz. Stöbern, feilschen und Schnäppchen machen können die Besucher ebenfalls: am Samstag und Sonntag beim Flohmarkt rund um die Dorfkirche.