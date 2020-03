Von Volker Hagemann

Steinhagen-Brockhagen (WB). Wird das ein Tag zum Feiern? Na klar! 60 Jahre Grundschule Brockhagen, das ist schon eine Hausnummer! Und so laden Schüler und Lehrer für Donnerstag, 2. April, zu einer musikalisch-szenischen Aufführung in die benachbarte Mehrzweckhalle ein, die Schulpflegschaft gibt anschließend einen Empfang.

Und trotzdem mischt sich ein großes Stück Abschied in den runden Geburtstag: Die Tage des jetzigen Schulgebäudes dürften gezählt sein. Wie mehrfach berichtet, sind die Schäden durch den hohen Grundwasserstand inzwischen so umfassend, dass die Politik für einen Neubau stimmt. Erst feiern, dann abreißen? Ganz so dramatisch ist es nicht, denn wichtig ist vor allem eines: Am Schulstandort Brockhagen wird nicht gerüttelt; die Schülerzahl ist mit derzeit 120 stabil, und dazu soll zukünftig auch das Neubaugebiet an der Riegestraße beitragen.

Alle 120 Grundschüler bereiten Aufführung vor

In die Feiern am 2. April werden alle 120 Grundschüler und ihre acht Lehrerinnen eingebunden: „Seit Dezember proben wir für eine kreative Interpretation von Robert Schumanns Klavierwerk ‚Kinderszenen‘“, verrät Schulleiterin Susanne Kordes. Die kurzen Musikstücke hatte der Komponist seinerzeit gar nicht für Kinder als Ausführende geschrieben; es sind ursprünglich Rückblicke eines Erwachsenen. „Sechs davon haben sich die Kinder ausgesucht; zu diesen lyrischen kurzen Stimmungsbildern werden sie dann kleine Szenen spielen. Sogar Teile eines Bühnenbilds haben sie dafür angefertigt“, kündigt die Schulleiterin an.

Ihr Ehemann, Pianist Tobias Schößler, wird das Ganze am Klavier begleiten. Möglich wird das Projekt dank der Unterstützung des Grundschul-Fördervereins und der Familie-Osthushenrich-Stiftung.

Auch die Ehemaligen sollen kommen

Beginn ist um 17 Uhr mit der Begrüßung durch Susanne Kordes und Bürgermeister Klaus Besser. Im Anschluss an die etwa halbstündige Aufführung aller vier Schüler-Jahrgänge lädt die Schulpflegschaft zum Umtrunk ein. Jeder ist willkommen – wobei Susanne Kordes vor allem Familienangehörige und Freunde der jetzigen Schüler sowie alle Ehemaligen damit ansprechen möchte.

Auf sie wartet an diesem Tag eine spannende Reise durch die vergangenen 60 Jahre der Grundschule Brockhagen: „So werden wir auch einen Film vom Schulfest 1979 zeigen. Und unter Federführung von Schulsekretärin Kathrin Münch wird derzeit eine umfangreiche Chronik zusammengestellt.“ Im Schul-Foyer und auf den Gängen können die Besucher dann in Zeitungsartikeln und Fotos in Erinnerungen schwelgen.

Schon beim Bau: Wasser in nur einem Meter Tiefe

Denn davon gibt es allemal genug: „Der hohe Grundwasserstand etwa war schon von Anfang an ein Thema“, nennt Kathrin Münch ein spannendes Beispiel. Beim Bau der „neuesten und modernsten Schule des Kreises Halle“, wie es damals hieß, waren schon wochenlang Pumpen im Einsatz. Denn die Bauarbeiter stießen damals, im Juni 1959, beim Ausschachten in einem Meter Tiefe auf Wasser. Was aber den Schülern viel wichtiger gewesen sein dürfte: Kurz darauf, am 1. Juli, gab’s anlässlich der Grundsteinlegung Schokolade für alle. Im November 1960 konnte schließlich der Schulbetrieb starten. Noch bis ins selbe Jahr wurde an der Alten Dorfschule unterrichtet.

Eine weitere Begebenheit aus dem April 2000 dürfte noch manchem in Erinnerung sein: Seinerzeit fand der neunjährige Drittklässler Max beim Müllsammeln mit seiner Klasse eine – echte – Pistole im Wald...

Seit 1960 sind Generationen von Schülern im heutigen Gebäude an der Kellerstraße unterrichtet worden, und natürlich wechselte über die Jahrzehnte auch das Kollegium immer wieder. Was viele Ehemalige und heutige Schüler verbindet, ist der Bezug zu „ihrer“ Schule. Und so baut die Grundschule Brockhagen zum 60. Geburtstag ihr „Merchandising“ aus: Gibt es Kleidung und Einkaufszettel-Blocks bereits, so wurden jetzt 150 Pausenbrotdosen aus Bambusholz mit Schulschriftzug angefertigt. „Die bieten wir ab April zum runden Geburtstag für fünf Euro pro Stück an“, sagt Kathrin Münch.

Meilensteine der Grundschule Brockhagen

26. November 1960: Einweihung, die Schulleitung hat Hauptlehrer Eckernkamp, der erste Abschlussjahrgang hat 35 Schüler.

Von 1965 bis 1988 ist Karl Tessmann Schulleiter, auf ihn folgen Rudi Hinnenthal (bis 1993), Sigrid Schrader (bis Januar 1999), Rodger Wiethoff (bis Juli 1999) und Eva Krause (bis Juli 2013). Seit 1. August 2013 leitet Susanne Kordes die Grundschule Brockhagen.

1993: Neuer Schulhof;

seit 1994: Schülerlotsen; Gründung des Fördervereins;

seit 1995: Holzwerkstatt mit den „Holzwürmern“;

seit 1998: PCs auch im Unterricht;

seit 2000: BVO-Busschule;

2001: Gründung der OGS; Einweihung der Mehrzweckhalle;

2005: Schulbücherei öffnet;

2016: Förderpreis Klassik;

2020: Neubau-Beschluss.