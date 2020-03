Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Ein, vielleicht zwei Tage noch, dann ist die Cronsbachhalle der Sportvereinigung (Spvg.) Steinhagen Geschichte: Der Abrissbagger nagt seit Montag unaufhörlich am 1985 errichteten Gebäude. Er trägt Metallträger, Dachabdeckung und Waschbetonelemente ab. Und mancher Zaungast steht mit Staunen dabei, wie einerseits brachial die Teile auseinandergenommen werden und wie andererseits filigran der große Greifer des Baggers riesige Metallelemente ebenso wie vergleichsweise kleine Betonbrocken in die Zange nimmt.

Einer der Zuschauer ist Spvg.-Vorsitzender Andreas Wessels, der mit gemischten Gefühlen zusieht, wie die Halle, in der auch er unzählige Stunden verbracht hat, Stück für Stück dahingeht. „Es ist schon schwer. Es geht nicht spurlos an einem vorbei“, sagt er – und wird dann konkret: „Weil es auch nicht ohne Kritik geht. Wir nehmen aber niemandem etwas weg, in das er viel Arbeit gesteckt hat. Natürlich machen wir Werte, die gemeinsam geschaffen worden sind, jetzt erst einmal dem Erdboden gleich. Aber wir bauen ja etwas Neues auf, das den Verein in die Zukunft bringt.“

Doch bevor das Hörmann-Sportzentrum kommen kann, muss noch einiges passieren auf dem zukünftigen Baugrund. Zum einen sind die Abrissarbeiten durch die Gütersloher Firma Hagedorn, die in der vergangenen Woche mit der Entkernung der Halle begonnen und insgesamt 15 Tage dauern sollen, abzuschließen. Es ist nicht nur die Halle, die entfernt wird. Danach müssen Fangzäune, Flutlicht und Baumstümpfe auf der Fläche nebenan verschwinden. Zum anderen beschäftigt die Bauherren der hohe Grundwasserstand, den die Sportvereinigung nun mittels so genannter Wasserlanzen hydrogeologisch permanent kontrollieren lässt. Diese Wasserlanzen sollen dauerhaft bleiben, auch wenn die Halle steht. Am Grundwasserstand hängt letztlich die Frage der Gründung der Halle: Müssen Pfähle in den Boden getrieben werden? Wie ist die Bewehrung der Sohle? Das hätte auch Auswirkungen auf die Kosten der Halle, wie der Vorsitzende erklärt.

Ausschreibung für die Erdarbeiten läuft

„Wir planen Schritt für Schritt, wenn wir eine Entscheidungsgrundlage haben“, so Wessels. Die Ausschreibung für die Erdarbeiten läuft. Derweil stellt sich für die Spvg. auch die Frage, wie mit dem Erdaushub zu verfahren ist. Andreas Wessels sagt, dass es dafür zwei, drei Optionen gebe. „Wir müssen schauen, wie wir die Straße Am Cronsbach nutzen können, denn wir müssen am Gymnasium vorbei.“ Ideal wären für ihn die Osterferien für die Tiefbauarbeiten: „Ich hoffe, dass das klappt.“

Derzeit wartet die Spvg. auch noch auf die, so Wessels, „finale Baugenehmigung“: „Der Kreis hat signalisiert, dass sie kommt. Aber schriftlich liegt noch nichts vor.“