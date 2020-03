Was bleibt, was kommt? Die ersten Markierungen für die Baustelle sind etwa am Abzweig zum Vollbracht-Parkplatz angebracht. Ende des Monats rücken hier die Baumaschinen an. Nur eine Behelfsspur führt dann als Einbahnstraße durch die Baustelle. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Fünf Monate werden die vom Landesbetrieb Straßen NRW beauftragten Unternehmen bauen. Die Straße ist 1,7 Kilometer lang. „Wir unterteilen die Maßnahme deshalb in drei Abschnitte“, sagte Sven Johanning, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW in Bielefeld.

Der erste Abschnitt beginnt am Kreisel Brockhagener Straße und reicht bis zum Kreisel am Brückhof: 700 Meter, sechs Wochen geplante Bauzeit. Da die A33-Brücke sowie ihre Rampen 2011 neu gebaut wurden, wird diese Passage im Sanierungsplan natürlich ausgespart. Der zweite, 600 Meter lange Abschnitt beginnt somit nördlich der Rampe und zieht sich bis zur Waldbadstraße. Der dritte Bauabschnitt umfasst dann die etwa 400 Meter von der Waldbadstraße bis zur Haller Straße, der L 756.

Aufwändige Arbeiten oberhalb der Autobahn

Dreieinhalb Monate Bauzeit sind für die beiden Teile oberhalb der A33 eingeplant. Denn diese beiden haben es in sich: „Die lange Bauzeit ist dadurch bedingt, dass wir neben dem Vollausbau der Fahrbahn eine grundhafte Sanierung an den Geh- und Radwegen, an den Rinnenanlagen und an den Gullis vornehmen müssen“, sagte Sven Johanning. Und gerade diese seien zeitintensiv: „Das ist alles Handarbeit“, sagte er weiter.

Wo gerade nicht gebaut wird, können die Autos auch fahren. Geöffnet sind auch die Querungen der Baustelle. Soweit möglich. Gesperrt wird immer nur abschnittsweise – und auch das nicht unter Vollsperrung. „Wir schaffen eine Behelfsfahrspur in der Baustelle als Einbahnstraße in Richtung Haller Straße“, so Johanning. Diese ist dann aber nur für Pkw geöffnet. Lkw sowie der Durchgangsverkehr werden weiträumig umgeleitet über die Woerdener und Bielefelder Straße zur Haller Straße.

Kosten von 850.000 Euro

„Wir müssen auch dafür sorgen, dass Gewerbetreibende und Händler erreichbar bleiben“, sagte Sven Johanning. Die Firmen werden vom Bauunternehmen separat informiert, sicherte er zu.

Die Kosten der Bauarbeiten liegen bei 850.000 Euro. Ursprünglich habe man weniger geschätzt, so Johanning. Doch durch die Erweiterung der Maßnahme auf die Erneuerung der Bordsteine und Gullis seien sie gestiegen.

Die Bahnhofstraße ist inzwischen, wie mehrfach berichtet, umgewidmet worden und von der Landstraße zur Gemeindestraße geworden. Allerdings muss Straßen NRW sie in intaktem Zustand übergeben. Indes ist die Bahnhofstraße stark sanierungsbedürftig. 2018 hatte sich deshalb der Steinhagener Gemeinderat mit der Frage beschäftigt, ob die Sanierung durch den Landesbetrieb erfolgen oder ob die Gemeinde die angebotene Ablösesumme kassieren und selbst und nach eigenen Vorstellungen die Bahnhofstraße erneuern und gestalten sollte – eine Querungshilfe auf Höhe des Einkaufszentrums etwa schien wünschenswert. Doch die angebotenen 465.000 Euro von Straßen NRW erschienen schon damals viel zu wenig. Deshalb, und weil auch die Kanäle auf Sicht nicht erneuerungsbedürftig sind, somit die Straße nicht gleich wieder aufgerissen werden muss, entschied der Rat, dass der Landesbetrieb die Straße in saniertem Zustand übergeben sollte – auch wenn das „nur“ eine Erneuerung der Fahrbahn sein sollte.