Firmenchefin Katja Haskenhoff (links) und Mitarbeiterin Manuela Klehn freuen sich, die Kunden von April an im Geschäft an der Waldbadstraße zu begrüßen. Foto: Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/ anb). Es bleibt dabei – ungeachtet der Pläne des Aldi: Haskenhoffs „Essbar“ im Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße schließt zum Monatsende. Dafür erweitert die Fleischerei ihren Stammsitz an der Waldbadstraße. Und das wird von Donnerstag, 2. April, an mit den Kunden zwei Tage lang gefeiert.

Firmenchef Werner Haskenhoff kündigt nicht nur ausgedehnte Öffnungszeiten an: täglich von 7.30 bis 14 Uhr, 15 bis 19 Uhr, mittwochs und samstags von 7.30 bis 14 Uhr. Auch das Angebot wird um den Imbissbereich der „Essbar“ erweitert. Dafür ist eine zweite Küche hinter dem Laden entstanden. Und schließlich wird das Ladenlokal über mehr Sitzplätze verfügen. Wie an der „Essbar“ kann man auch draußen sitzen. Dafür wird derzeit schon das Mobiliar von der Bahnhofstraße vor dem Laden aufgestellt.

Personal wird übernommen

Bereits von Montag, 30. März, bis Mittwoch, 1. April, wird die „Essbar“ geschlossen sein, die Kundschaft aber noch einen Haskenhoff-Imbisswagen für Currywurst, Pommes und Co. und die Mittagsgerichte vorfinden. Denn das Küchen- und Thekeninventar wird dann schon abgebaut. Das Personal der „Essbar“ wird übrigens übernommen.

Nicht von Anfang an, aber auf Dauer, so kündigt Werner Haskenhoff an, solle für den Mittagstisch auch als Service ein Bringdienst für Senioren angeboten werden. Denn er weiß natürlich, dass viele ältere Menschen, die jetzt gerne mittags zur „Essbar“ kommen, nicht so mobil sind, dass sie ihr Mittagessen auch an der Waldbadstraße holen könnten. Wie die Resonanz der Kundschaft auf die Wege zur Waldbadstraße sein werde, könne er nicht absehen: „Ich glaube schon, dass wir durch das Angebot und die Erweiterung auf den Imbissbereich interessant genug sind. Und die Handwerker sind ohnehin mobil.“ Parkplätze seien jedenfalls ausreichend vorhanden, sagt er.

Gutscheine zu gewinnen

Zurück zur Feier der Erweiterung an der Waldbadstraße. Diese verbindet die Fleischerei mit einer Verlosung. An diese nimmt jeder Einkauf teil. Erster Preis ist ein Reisegutschein über 500 Euro, zweiter Preis eine Sitzplatz-Dauerkarte für die Schüco-Arena, dritter Preis eine Stehplatz-Dauerkarte, vierter Preis ein 200-Euro-Gutschein für den Haskenhoff-Partyservice und die Preise fünf bis zehn je ein Warengutschein über 50 Euro.