Steinhagen-Brockhagen (WB/anb). Eigentlich unterrichtet er an der Gesamtschule Harsewinkel Musik. Doch seit sechs Wochen hat Thomas Albrecht ein weiteres Wirkungsfeld: Der 50-jährige Steinhagener ist Kirchenmusiker und Chorleiter, somit der Kantor, in Brockhagen. Eine Tätigkeit, mit der er sich offenbar wohl fühlt: „Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, reinkommen zu müssen. Ich bin schon da“, sagt er auf Nachfrage.

Der Nachfolger von Thomas Kuhn auf der Kantorstelle ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und lebt mit seiner Familie seit 2012 in Steinhagen. „Jeden Tag fahre ich auf meinem Arbeitsweg zweimal an der Brockhagener Kirche vorbei. Sie ist stets ein guter Meilenstein.“ Und nun noch mehr – ein musikalisches Zuhause. Er sei tief beeindruckt, wie er sagt, von der Kantorei: „Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist stark, jeder packt mit an.“ Thomas Albrecht, der auch zuvor schon Kirchenchöre geleitet hat und auch für Kirchengemeinden als Organist im Einsatz war, findet es wichtig, „dass es vor allem mit der Kantorei weitergeht“. Ein gut funktionierender Kirchenchor sei ein wichtiges Signal in die Dorfgemeinschaft hinein. Das könne ansteckend auf andere Vereine wirken, sagt Albrecht.

Ein großer Fan von Bach

Aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr hat er in Essen an der Folkwang-Musikhochschule studiert. Er sei ein absoluter Fan von Johann Sebastian Bach, sagt er. Vom Vater, der selbst aber kein Musiker war, ist er an die Kirchenmusik herangeführt worden: „Wir haben immer sonntags Bachkantaten im Radio gehört.“

Umso erfreulicher, dass auch die Brockhagener Kantorei dem großen Meister des Barock aufgeschlossen gegenüber steht: „Wir haben auch schon einen Bachchoral im Chor gesungen“, sagt Thomas Albrecht.