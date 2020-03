Kein Osterfeuer der Feuerwehr diesmal, weder in Brockhagen (Bild) noch in Amshausen. Beide Großveranstaltungen hat die Gemeinde abgesagt. Bis 30. April sind per se alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern – aber auch mit weniger – tabu. Foto: Eische Loose

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). In Steinhagen bleibt es erst einmal bei zwei bestätigten Corona-Fällen. Insgesamt sind aber die Zahlen für den Kreis Gütersloh auf nunmehr 27 gestiegen. Das gab der Kreis am Freitagmittag bekannt. Und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinde? Alle Schulen geschlossen ab Montag, weitere Veranstaltungen abgesagt – auch große wie die Osterfeuer und der Köchemarkt.

Indes kommt Kritik auf am Umgang mit Verdachtsfällen. Tiefbauunternehmer Mark Metzger (Vollmer) fühlt sich vom Gesundheitsamt allein gelassen, wie er sagt. Wie berichtet (WB vom 13. März) , hat er in den Reihen seiner Mitarbeiter einen Rückkehrer aus Ischgl/Österreich (ohne Symptome), der nicht nur mit einem, sondern zwei Kollegen Kontakt hatte. Beide weisen leichte Symptome auf. „Ärzte verweigern den Test. Eine Farce“, sagt er. Denn bei beiden war es nur mit Hartnäckigkeit und Beziehungen zu einem ortsansässigen Mediziner möglich, Abstriche zu machen: „Vom Gesundheitsamt gab es den lapidaren Hinweis, dass die Hausärzte zuständig sind.“

" „Alle sprechen davon, dass Infektionsketten unterbrochen werden müssen. Hier könnten wir ganz leicht gleich zu Beginn eine Kette unterbrechen. Und das wird nicht getan.“ Mark Metzger "

Was ihn empört: Dass auch der Mitarbeiter, der zwar ohne Symptome war, aber aus einem Risikogebiet zurückgekehrt war, nicht getestet wurde. „Alle sprechen davon, dass Infektionsketten unterbrochen werden müssen. Hier könnten wir ganz leicht gleich zu Beginn eine Kette unterbrechen. Und das wird nicht getan“, sagt er. Paradox findet er, Veranstaltungen abzusagen, aber potenziell Infizierte nicht herauszufiltern.

Für zwei Tage bis zum Vorliegen der Testergebnisse Montag hat er den Betrieb geschlossen. „Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Aber ich kann den Betrieb nicht für 14 Tage schließen und alle in Quarantäne schicken“, so Metzger. „Es muss auch geklärt werden, wie mit der Situation wirtschaftlich umgegangen wird.“

Indes weist der Kreis darauf hin, dass das Gesundheitsamt nicht selbst teste, vielmehr die Hausärzte in die Test- und Diagnosezentren einweisen. Beschwerden seien an die Kassenärztliche Vereinigung zu richten. Für die Tests gelten die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Kitas und Schulen bis zu den Osterferien geschlossen

Derweil werden die Kindertagesstätten ebenso wie alle Schulen in Steinhagen bis zu den Osterferien geschlossen. Ebenso die OGS, die Mensa und das Hallenbad – Stichwort: Schulsport. Von Montag an ist schon kein Unterricht mehr, gleichwohl sind die Lehrer da, falls noch Kinder kommen. Ab Mittwoch ist dann die Schulpflicht aufgehoben. Das Betreuungsproblem liegt laut Bürgermeister Klaus Besser bei den Eltern – Ausnahme: Kinder von unverzichtbarem Personal im medizinischen Sektor. „Wir klären Anfang der Woche, ob das Kinder in Steinhagen betrifft“, so Besser.

Die Realschule war schon am Freitag schülerfrei. Die Lehrer hatten den ursprünglich geplanten Lehrerausflug in eine schulinterne Lehrerfortbildung umgewandelt, als sich die Situation von Montag bis Donnerstag, wie Schulleiter Frank Kahrau sagte, so dramatisch entwickelte. Klassenfahrten, Schülerpraktika – bis auf weiteres gestrichen. „Osterferien XXL“ werden es aber wohl nicht: „Wir bereiten Arbeitsaufträge digital vor und stellen sie zum Download auf die Homepage“, kündigte Kahrau an.

Im Rathaus tagt der Krisenstab

Im Rathaus hat am Freitag erstmals der Krisenstab aus Bürgermeister, Amtsleitern und Ordnungsamtsmitarbeiter Angel Dabarca getagt. Dort sind unter anderem Maßnahmen zum Schutz der Verwaltungsmitarbeiter besprochen worden, um die Leistungsfähigkeit der Kommune in wichtigen Bereichen wie der Kläranlage, des Ordnungsamtes, der Finanzbuchhaltung und dem Personenstandswesen, also dem Standesamt, zu gewährleisten. Schilder an den Büros machen auf Hygieneregeln aufmerksam. Homeoffice für einen Quarantänefall wird vorbereitet.

Die Feuerwehr beschränkt sich auf Einsätze, Treffen und Dienstabende entfallen bis auf weiteres – Bevölkerungsschutz geht vor. Darunter fallen jetzt auch Besuche des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter zu Ehejubiläen und Altengeburtstagen: „Auch da gilt der Schutz der Senioren und Gäste“, betont Klaus Besser.