Auch in der Dorfkirche gibt es am 15. März keinen Gottesdienst. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB/vh). Waren es bis vor kurzem zunächst abgesagte Kindergottesdienste und andere Veranstaltungen etwa von CVJM und weiteren Gruppen, so entfallen nun auch die Hauptgottesdienste in Steinhagen.

So hatte am Samstagnachmittag die katholische St.-Hedwigs-Gemeinde bereits den Sonntagsgottesdienst für den 15. März wegen des Coronavirus abgesagt. Später informierte auch die Evangelische Kirchengemeinde Steinhagen, dass die Gottesdienste am 15. März ausfallen: „Es entfallen die geplanten Gottesdienste im Johannes-Busch Haus, im Friedrich-von-Bodelschwingh-Haus Amshausen und in der Dorfkirche“, sagte Pfarrerin Kirsten Schumann.

Akt der Solidarität

„Die Entscheidung ist eine Präventionsmaßnahme und dient dazu, besonders risikogefährdete Menschengruppen besonders zu schützen. Den Verzicht einer Teilnahme an Gottesdiensten und Veranstaltungen vor Ort für die kommenden Wochen sehen wir als Akt der Solidarität und Nächstenliebe gegenüber besonders gefährdeten Menschen. Unsere Gemeinde trifft diese Entscheidung mitten ins Herz von Verkündigung und Glauben. Wir prüfen im Moment, wie wir in dieser Situation unserem Verkündigungsauftrag nachkommen und wie wir in absehbarer Zeit Gottesdienste feiern können“, so Schumann.

„Wir hoffen, durch die Absage der öffentlichen Gottesdienste zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen zu können. Unsere Gemeindeglieder laden wir ein, die Radio- und Fernsehgottesdienste und Angebote im Internet als Stärkung und Trost zu nutzen. #glaubeistüberall erinnert uns alle daran, dass Zeichen und Erfahrungen der Nähe Gottes gerade in diesen Zeiten echter Trost sind. Im Gebet bleiben wir untereinander und mit der Liebe Christi verbunden“, so die Pfarrerin und Vorsitzende des Presbyteriums der Kirchengemeinde Steinhagen.