Klaus Besser will bei der Kommunalwahl in diesem Jahr nicht wieder als Bürgermeister antreten. Foto: Bluhm-Weinhold

Als Grund für den Verzicht auf eine erneute Kandidatur nannte er zuallerst: „Für die Gemeinde ist es gut, einen Wechsel zu erleben nach 26 Jahren Klaus Besser als Bürgermeister“, sagte er. Es sei der geeigente Zeitpunkt, dass ein Generationswechsel eingeleitet werde. Zudem hätten die Wähler diesmal auch gute Auswahlmöglichkeiten, sagte er.

Ein weiterer Grund sei sein Alter, so der Bürgermeister. Klaus Besser wird am 12. April 60 Jahre alt. „Ich bin gesund. Aber so wie ich mein Amt lebe, beansprucht es mich sehr“, sagt er. Er sei nicht sicher, ob er das noch fünf Jahre so durchhalte: „Ich möchte nicht schwächer oder krank werden.“

Sarah Süß kennen die Steinhagener als Heidekönigin. Sie ist Rechtspflegerin, kennt also Verwaltunsgarbeit. Als Sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration sowie im Ordnungs- und Umweltausschuss ist sie seit einiger Zeit auch politisch tätig.