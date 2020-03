Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Diese Nachricht dürfte für die Steinhagener aus heiterem Himmel kommen: Klaus Besser stellt sich nicht erneut zur Wahl als Bürgermeister. „Ich habe mich dazu nach reichlicher und langer Überlegung entschieden“, sagte der 59-Jägrige am Montagmittag bei einem Pressegespräch. Am 31. Oktober 2020 endet damit seine Amtszeit – fast auf den Tag genau 26 Jahre nach seiner ersten Wahl zum damals ehrenamtlichen Bürgermeister am 2. November 1994.

Für seinen Rückzug nennt er mehrere Gründe. „Vor allem ist es gut für die Gemeinde, nach dieser langen Zeit einen Wechsel zu erleben. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht an meinem Posten klebe“, so Besser. Er hält den jetzigen Zeitpunkt für richtig, um einen Wechsel der Generationen einzuleiten. Als Bürgermeister-Kandidatin schlägt der SPD-Vorstand Sarah Süß vor: 37 Jahre alt, Diplom-Rechtspflegerin, 2016/17 Heidekönigin der Gemeinde, aktuell als Sachkundige Bürgerin für die SPD-Fraktion im Ordnungs- und Umweltausschuss und im Ausschuss für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration aktiv.

„Die Wähler haben am 13. September bei der Kommunalwahl gute Auswahlmöglichkeiten“, sagt Besser: „Ich traue ihnen zu, dass sie einen Bürgermeister wählen, der die Gemeinde leitet und repräsentieren kann.“

Nicht zuletzt sind es aber auch persönliche Gründe: „Ich werde Ostersonntag 60 Jahre alt. Ich bin gesund und fit. Aber so wie ich das Amt lebe, beansprucht es mich körperlich und geistig sehr stark. Ich bin nicht sicher, ob ich das noch einmal fünf Jahre durchhalte, ohne schwächer oder krank zu werden“, so Besser: „Die Bürger sollen jetzt sagen: Schade, dass er geht. Sie sollen nicht später sagen: Gut, dass er weg ist.“

Genug Beschäftigung für den Ruhestand

Und was kommt für ihn danach? „Ich gehe in Ruhestand. Ich habe 43 Jahre voll.“ Haus und Garten, viele noch ungelesene Bücher im Regal, ein Motorrad vor der Tür – Beschäftigung gibt es also. Kommunalpolitik will er fürderhin nicht machen. Aber natürlich bleibt der gebürtige Steinhagener in seiner Gemeinde und kann sich das eine oder andere Ehrenamt vorstellen.

Dass er seine Absage an eine erneute Kandidatur zur Unzeit einer aufziehenden Krise mit noch nicht abschätzbaren Auswirkungen auf die Gemeinde formuliert, ist ihm bewusst: „Die Krise ist auch noch in den nächsten Wochen und Monaten da. Sie wird das Dauerproblem meiner restlichen Amtszeit sein“, sagt er – und gewinnt dem Positives ab: „Ich habe jetzt den Kopf frei. Ich muss mich nicht auf den Wahlkampf konzentrieren.“

Krisenmanager der Gemeinde

So wird Klaus Besser in den nächsten Monaten der Krisenmanager der Gemeinde – wie in seiner Anfangszeit 1996 als hauptamtlicher Bürgermeister: Heute ist es Corona, damals war es Balsam. Der Skandal, als die kriminellen Machenschaften des Steinhagener Sportbodenherstellers aufflogen, führten zu einer kommunalen Finanzkrise. Und auch jetzt fürchtet Klaus Besser, dass das Virus massive Folgen für die Wirtschaft haben wird.

Der Bürgermeister gibt zu, dass er schlaflose Nächte hat, seit sich seit vergangenen Donnerstag die Nachrichten und Informationen überschlagen, seit Entscheidungen zu treffen sind, die vor einer Woche noch undenkbar erschienen. Auch das vergangene Wochenende habe er durchgearbeitet – es werde nicht das letzte sein.

Kommentar

Seit 25 Jahren ist Klaus Besser Bürgermeister in Steinhagen – eine ganze Generation kann sich an keinen anderen Bürgermeister erinnern. Und die meisten Steinhagener hatten ihn sicherlich schon wieder auf dem Wahlzettel. Wie groß das Bedauern über den Rückzug des beliebten Gemeindeoberhauptes ist, ließ sich am Montag schon in den Sozialen Medien ablesen.

Der Entschluss zum Rückzug zeugt von Größe – gerade angesichts der 82 Prozent Zustimmung bei der Kommunalwahl 2014. Nicht jeder kann das: abtreten, Macht und Einfluss abgeben und das Feld Jüngeren überlassen. Klaus Bessers Entschluss, spät verkündet, macht den Kommunalwahlkampf in Steinhagen um das Bürgermeisteramt (wieder) spannend. Mit Sarah Süß betritt eine bekannte Steinhagenerin die Bühne, die sich politisch allerdings bisher eher digital in den Sozialen Medien als analog im Diskurs einer Ausschusssitzung profiliert hat. Annemarie Bluhm-Weinhold