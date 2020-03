Von Annemarie Bluhm-Weinhold und Volker Hagemann

Geschlossen bis voraussichtlich zum 19. April hat das Hotel-Restaurant Graf Bernhard. Inhaber Peter Krebs nennt dafür zwei Gründe: „Zum einen müssen wir uns alle schützen. Zum anderen müssen wir Kosten reduzieren, damit es im Sommer weitergeht.“ Jeder Tag habe ihn mehr gekostet, als er eingebracht habe, es hagelte Absagen von Buchungen und Veranstaltungen: „Wir haben die Kostenbremse gezogen.“

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Seit dem Wochenende sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die hatte Peter Krebs bereits vergangene Woche angemeldet. Inklusive Aushilfen beschäftigt er etwa 40 Mitarbeiter. Tatsächlich werden sie gar nicht arbeiten, was aber durch die Kurzarbeit geregelt sei. Es sei für ihn keine Option gewesen, nur tagsüber zu öffnen. Das Geschäft läuft abends. Und: „Irgendwann wird ohnehin alles zugemacht wie in Italien. Die haben es viel zu spät gemacht“, sagt er.

Hieß es im Erlass zunächst 18 Uhr, so müssen Restaurants und Gaststätten nun bereits ab sofort um 15 Uhr schließen. Für Guido Wolkenstein von der Brockhagener Gaststätte Wolkenstein keine realistische Option: „Unsere Gäste kommen in der Regel nach Feierabend oder Sport ab 19 oder 20 Uhr.“ Doch der Wirt und Koch will aus der neuen besonderen Situation das Beste machen – und bleibt kreativ: „Restaurant und Kegelbahn bleiben bis auf weiteres geschlossen. Stattdessen bieten wir von diesem Freitag an einen neuen Abholservice. Immer von 18 bis 20 Uhr außer an unseren Ruhetagen dienstags und mittwochs“, kündigt Guido Wolkenstein an.

Nur das Essen holen – kein Bierchen an der Theke

Verkleinerte Karte mit wenigen Schnitzelgerichten und Aufläufen im Internet, Bestellung ausschließlich telefonisch vorab: „Wir geben dann eine Abholzeit durch, und die Kunden holen sich am Tresen ihr frisches Essen zum Mitnehmen – ohne sich hinzusetzen. Es gibt auch keine Getränke, kein Warte-Bierchen oder -Kaffee.“ Ihre fünf Aushilfen behalten Guido und Vera Wolkenstein. „Sie sind zum Glück flexibel und wollen momentan ohnehin ihre Kinder betreuen.“ Im übrigen ziehen die beiden Wirte jetzt geplante Renovierungen vor, erneuern Bestuhlung und Vorhänge.

Auch Jan Schneider, Wirt des „Dorfbullen“ (Steinhägerhäuschen) bietet jetzt ausschließlich zwischen 17 und 21 Uhr Burger zum Abholen – zeitlich gestaffelt, auf Termin. Die bisherige Regelung hat bis einschließlich Montag funktioniert. Derzufolge waren die Tische auf zwei Meter Abstand zu setzen – im „Dorfbullen“ wurde nur jeder zweite Tisch besetzt –, und die Gäste hatten ihre Daten anzugeben, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Obwohl nicht jeder Thekengast diese Regelung eingesehen hat. Manche sind auch wieder gegangen“, sagt Jan Schneider. Auch Nachbar Denis Mann (Mann&Metzger) muss sich nun auf den Mittagstisch beschränken und bietet Speisen „to go“ an.