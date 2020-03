Wo morgens um 9 Uhr normalerweise Hochbetrieb ist, herrscht am Donnerstag gähnende Leere: Die Trainingsfläche bei IBT ist für den Rehasport erst einmal geschlossen. Und so sieht es auch in anderen Praxen aus. Foto: Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Alle sprechen davon, Abstand zu halten, von „Social Distancing“ – aber was machen Ärzte und Pflegepersonal? Sie arbeiten doch am Menschen. Und das gilt auch für einen weiteren medizinischen Bereich – die Physiotherapie. „Wir sind als medizinisches Personal unabdingbar“, sagt Nicole Kaufmann von der Geschäftsführung des Steinhagener Physiotherapie- und Rehasportinstituts IBT. Man muss differenzieren, denn bei IBT sind drei Bereiche miteinander verzahnt: Die Physiotherapie ist weiter geöffnet, die Trainingsfläche hingegen geschlossen und das Kursprogramm bis auf Weiteres unterbrochen. Sechs Mitarbeiter, die sonst auf der Trainingsfläche sind, befinden sich in Kurzarbeit.

Schon hohe Standards der Hygiene – jetzt verschärft

„Wir haben viel gelernt in den vergangenen Tagen. Verlässliche Informationen zu bekommen, ist eine Herausforderung, sagt Geschäftsführer-Kollege Thomas Aufmkolk. Physiotherapie ist ein sensibler Bereich, weil er Nähe impliziert – eine Behandlung aus anderthalb bis zwei Metern Abstand, das funktioniert natürlich nicht. „Wir merken einerseits Sorge der Menschen und haben viele Absagen. Allein bei einem unserer Physiotherapeuten waren es für heute 14“, so Thomas Aufmkolk. „Andererseits sind viele auf unsere Behandlung angewiesen. Wie chronisch Kranke oder Akutpatienten. Selbst von Risikopatienten hören wir, dass sie ohne Bedenken kommen, weil sie um die Hygiene hier wissen“, so Nicole Kaufmann.

Der Vorteil der Physiotherapie sei, dass sie als Einrichtung des Gesundheitswesens stets schon hohe Standards etwa bei der Desinfektion hatte. Das ist verschärft worden: Alle Patienten müssen zuerst Händewaschen, Türklinken und Lichtschalter werden mehrfach am Tag desinfiziert. Die Stühle im Wartebereich sind auseinandergezogen, dem Empfangsbereich ist eine Sperrzone vorgeschoben.

Doch die Mitglieder sind ausgesperrt: keine Kurse, kein Gerätetraining. „Wir haben mehrere hundert Mitglieder, die wir derzeit nicht bedienen können“, sagt Thomas Aufmkolk. Viele zeigten Solidarität und zahlen dennoch ihren Beitrag, Kündigungen gab es aber auch. „Wir versuchen jetzt, ihnen trotzdem etwas zu bieten“, sagt Nicole Kaufmann. Und so haben die Trainer Videos gedreht für ein ungewöhnliches Training zu Hause – mit Treppensteigen und unter Zuhilfenahme von Putzlappen. Über Facebook und Youtube sind die Filmchen abrufbar.

Fehlende Unterstützung kritisiert

Wie sieht es in anderen Physiotherapiepraxen aus? Hartmut Bußmeyer etwa sagt: „Wir sind Dienstleister im medizinischen Bereich und die letzten, die schließen.“ Dennoch arbeiten er und sein Team 50 Prozent weniger: „Sicherheitshalber haben wir Termine in Altenheimen und Wohngruppen sowie Hausbesuche schon abgesagt, um niemanden zu infizieren.“

Joachim Ortkraß spricht sogar von Verlusten von 60 Prozent beziehungsweise 80 Prozent, wenn er den Rehasport einbezieht. Dieser Bereich ist auch in seiner Praxis geschlossen. Ebenso werden die Patienten in den Heimen nicht behandelt. „Wir haben alle Vorkehrungen in Sachen Hygiene getroffen, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt.“ Einerseits bitte das Gesundheitsministerium die Physiotherapie, die Versorgung aufrechtzuerhalten, so Ortkraß. Andererseits fehlt ihm staatliche Unterstützung: „Es müssten mehr Untersuchungen gemacht werden, Testergebnisse dürften nicht fünf, sechs Tage auf sich warten lassen. Und so etwas wie Mundschutz ist nicht einmal zu bekommen.“