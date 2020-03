Die Markthändler sind am Donnerstag wie gewohnt auf dem Steinhagener Marktplatz vertreten. Die Weitläufigkeit unter freiem Himmel lockt die Kunden. Foto: Volker Hagemann

Steinhagen (WB/vh). Zumindest auf dem Steinhagener Wochenmarkt herrscht Umsicht unter den Kunden: In Zeiten möglicher Infektionen mit dem Coronavirus ist vor allem Abstand halten angesagt. Was auf dem weitläufigen Marktplatz offenbar leichter fällt als in manchem Geschäft .