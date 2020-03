Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Vier Paare haben die beiden Standesbeamtinnen am Freitag getraut. Heiraten im Ratssaal – das hat es noch nie zuvor gegeben. Und Monika Ehring (70) und Manfred Herrmann (71) waren am Vormittag die ersten. Wie war es denn? „Sehr einsam“, sagt Monika Ehring. Nur mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelsohn war das Paar, das bereits sei Jahrzehnten zusammenlebt, zur Trauung gekommen – „und drei Freundinnen waren dabei, die sich getraut haben. Denn die gehören ja auch alle zur Risikogruppe“, so die Braut. Die älteste Tochter aber lebt mit ihrer Familie in Frankreich. Wegen der geschlossenen Grenzen war es unmöglich zu kommen.

Verheiratet in einen neuen Lebensabschnitt

Das Paar, das jetzt den Namen Ehring als Ehenamen führen wird und als großes Hobby das Reisen angibt, war auch beruflich über viele Jahre ein Team und hat eine Versicherungsagentur geführt. Und warum nun nach so vielen Jahren die Hochzeit? „Wir arbeiten jetzt nicht mehr. Für uns beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, so Monika Ehring. Nicht nur die Trauung, sondern auch die Feier war in ganz kleinem Rahmen: ein Essen zu Hause.

Und auch bei Jana Pohlmann und Marc Dübber ist die große Feier, die eigentlich geplant war, erst einmal aufgeschoben. Die 29-jährige Bankkauffrau, Handballerin des TuS Brockhagen, und der 28-jährige Zimmermeister, der am Freitag auch Geburtstag feierte, hatten ebenfalls nur die engste Familie zum Essen zu Hause. „Turbulent“, so sagt die Braut, war die Woche vor der Eheschließung, seit die Pandemie Deutschland im Griff hat. „Jeden Tag war irgendetwas Neues“, schildert sie und ist dankbar, dass alles geklappt hat. Das Paar wollte sich unbedingt das Ja-Wort geben, bevor im Mai der Nachwuchs kommt. Die kirchliche Trauung ist erst nächstes Jahr am 20. März.

Romantische Harfenklänge

Über die jüngeren Geschwister haben sich die beiden 2013 auf Feiern in der Umgebung kennen gelernt. Und an der Zeremonie an ungewöhnlichem Ort nahmen etliche Angehörige und Freunde teil – mit gebührendem Abstand. Etwas Romantik geht aber doch in Zeiten wie diesen und an einem Ort wie dem Ratssaal: mit Harfenklängen live gespielt.

Die Heiratssaison beginnt jetzt erst. „Wie es bei uns im April und Mai weitergeht, wissen wir noch nicht“, sagt Uta Möller. Immerhin hat noch kein Paar abgesagt. Während manche Kommunen nur noch das Brautpaar und die Trauzeugen zulassen, können in Steinhagen Paare eine zwar überschaubare, aber zahlenmäßig nicht beschränkte Gesellschaft mitbringen. „Wenn alle die Spielregeln einhalten, spricht nichts dagegen, die Praxis so beizubehalten, sagt auch Bürgermeister Klaus Besser. Dennoch: So viel Distanz zu halten, ist auch für eine Standesbeamtin schwierig. Das Händeschütteln gehört doch zum Gratulieren eigentlich dazu...