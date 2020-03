Von Volker Hagemann

„In der Regel ist es etwa in der Zeit der Grundschuljahre: In diesem Abschnitt ihres Lebens machen wohl die meisten Kinder erste Erfahrungen damit, werden mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer konfrontiert“, weiß Annette Hagen vom Hospizteam. Und da gebe es gleich mehrere Situationen, die immer wieder vorkämen: „Oft stirbt eine heiß und innig geliebte nahestehende Person wie Oma, Opa, Großtante oder Großonkel – jemand, der bis dahin wie selbstverständlich seinen Platz im Leben des Kindes hatte“, erklärt sie. Und hat weitere Beispiele: „Auch das geliebte Haustier stirbt eines Tages, und viele Kinder sind ebenso am Boden zerstört, wenn das Lieblingskuscheltier kaputt gegangen oder gar verloren ist.“

Wichtig: Offen reden

Ihre Mitstreiterin Editha Coordes gibt zu bedenken, dass auch schon viel jüngere Kinder mit dem Thema Tod konfrontiert werden: „Mein Sohn war erst zweieinhalb Jahre alt, als in seinem eigenen ersten Freundeskreis ein Kind verstarb.“

In all diesen Situationen sei es wichtig, mit dem Kind darüber zu reden, was da gerade passiert ist. Vor allem zu Hause mit den Eltern. „Und ergänzend auch in der Schule“, sagt Annette Hagen. Schon seit 2005 gebe es dafür deutschlandweit das Projekt „Hospiz macht Schule“, erarbeitet von einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene. Es wird seit 2007 von der Bundes-Hospiz-Akademie in ganz Deutschland angeboten. Das will das Steinhagener Hospizteam nun auch an Steinhagener Grundschulen durchführen – jeweils im Rahmen einer Projektwoche für Dritt- oder Viertklässler.

Betreuung in Kleingruppen

„Es geht ums krank sein, ums Sterben, ums traurig sein, ums Trösten“, zählt Annette Hagen auf. An jeder Schule würde ein speziell dafür geschultes Team aus vier Ehrenamtlern die Kinder begleiten, auf ihre Fragen und Anregungen zum Thema begleiten. „Editha Coordes, Rolf Eick, Marion Dawidowski und ich haben an der Bundes-Hospiz-Akademie die entsprechende Ausbildung absolviert“, berichtet Hagen. Die Schüler würden dann in Kleingruppen betreut.

Die Eltern der Kinder lernen durch das Projekt, dass es gerade wichtig ist, bei den sensiblen Fragen des Lebens mit den Kindern offen zu sprechen und nichts zu verdrängen. Sie selbst haben oftmals bei dem Thema schwierige Erfahrungen gemacht und wissen oft nicht, wie sie ihre Kinder da wirklich unterstützen können. Die Lehrenden an den Grundschulen erfahren durch das Projekt neue Zugangswege im Bereich der elementaren Pädagogik. Bis heute wurden schon etwa 7000 Kinder in rund 300 Grundschulen von Teams aus etwa 330 Hospizvereinen in ganz Deutschland mit dem Projekt erreicht.

Grundschule aufgeschlossen

Ersten Kontakt gab es indes zu Amshausens Grundschulleiterin Annette Hellmann: „Sie zeigte sich gleich begeistert von der Idee dieser Projektwoche“, berichtet Rolf Eick. „Das Thema kommt bei nächster Gelegenheit in die Schulkonferenz.“ Allerdings gibt Editha Coordes zu bedenken: „Zum Planen brauchen wir ein Jahr Vorlaufzeit. Und wir bekommen dafür keinen Bildungsurlaub, müssen also sehen, dass wir auch alle vier Teilnehmer zeitgleich zusammen bekommen.“

Angeschafft werden müssten außerdem die zum Projekt benötigten Koffer mit Unterrichtsmaterial: „Sie enthalten Lehrmaterial, Filme, Malutensilien, aber auch Pflänzchen, um das Werden und Vergehen zu veranschaulichen“, zählt Annette Hagen auf. Kostenpunkt pro Koffer: 500 bis 600 Euro. „Vielleicht finden sich sogar noch Spender, auch wenn wir im Hospizteam schon ein Grundbudget aus Spenden haben“, so Hagen. Und setzt nach einer Pause nach: Jetzt in Corona-Zeiten wäre es schlimm, wenn das Projekt durch weitere Sterbefälle noch akuter würde...“ Weitere Informationen zur Arbeit des Hospizteams, auch zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Sterbe- und Trauerbegleitung, gibt es bei Annette Hagen unter Telefon 0172-1877259, E-Mail: hospizsteinhagen@gmail.com