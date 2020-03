Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Morgens am Frühstückstisch, da ist es jetzt entspannter. Der Zeitdruck ist ja weg. Auch, dass man mangels anderer Freizeitangebote mehr Zeit miteinander verbringt, ist schön. Doch insgesamt stehen Mütter und Väter in diesen Zeiten der coronaverordneten Familienphase extrem unter Stress. Den Alltag zu managen, ist eine Herausforderung: „Alles, wirklich alles ist Organisation“, sagt Melike Eren. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT schildert sie ihren Alltag in diesen Krisenzeiten.

Die Steinhagenerin ist verheiratet und Mutter zweier Kinder: Sohn Ege (11) geht in die sechste Klasse des Steinhagener Gymnasiums, Tochter Su (7) in die erste Klasse der Grundschule Steinhagen. Seit einer Woche sind die Kinder zu Hause. Und für die Eltern stellt sich die Frage: Wie kann man die Betreuung organisieren? Melike Eren (37) ist Stylistin bei Coiffeur Hop, dem Friseursalon ihrer Schwester. „In der vergangenen Woche haben wir noch einmal richtig Power gemacht“, sagt Melike Eren.

Die Oma ist raus als Betreuerin

Die landesweite Schließung der Friseursalons lag bereits in der Luft. Doch in der vergangenen Woche konnte ihr Ehemann in seiner Firma in die Spätschicht gehen und die Kinderbetreuung übernehmen. „Diese Woche ist er in Frühschicht. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich hätte arbeiten müssen. Wir haben uns Samstag noch Gedanken gemacht, wie wir das lösen“, sagt sie. Ein, zwei Stunden können die Kinder alleine sein. Und auf Sohn Ege können sich die Eltern nach eigener Auskunft auch verlassen. Dennoch: Verantwortung auch für die kleine Schwester zu übernehmen, ist nochmal eine andere Nummer. Und das über fünf oder sechs Stunden – undenkbar.

Die Oma können die Erens auch nicht einspannen. „Unser Glück ist, dass sie noch unter 60 ist und die Versorgung mit Mittagessen auch übernommen hat. Aber aus allem Weiteren hat sie sich coronabedingt bewusst ausgeklinkt“, sagt Melike Eren. Dass der Salon nun geschlossen ist, entlastet die Mutter nun zwar was die Kinderbetreuung angeht, bringt jedoch die neue Sorge der wirtschaftlichen Unsicherheit mit sich.

Größte Herausforderung: die Isolation der Kinder

Als die größte Herausforderung schildert die Mutter die Isolation der Kinder: „Ihnen hat man alles weggenommen. Die sozialen Kontakte fehlen. Das merkt man auch an der Laune.“ Anfangs haben die Kinder auf das „blöde Virus“ geschimpft, inzwischen haben sie sich notgedrungen arrangiert. Gut, da sind die Schulaufgaben, die als Wochenplan per E-Mail ins Haus flattern. Ege sei sehr selbstständig bei den Aufgaben für die drei Hauptfächer, mit der kleinen Su setzt sich die Mutter hin.

Schulaufgaben sind natürlich nicht alles. Die Familie kocht oder backt gemeinsam. Aber das Fußballtraining des Großen fällt ebenso weg wie Turnen, Reiten und die Kunstschule der Kleinen. „Wir haben einen Garten. Aber das reicht ja nicht. Wir machen jetzt jeden Tag schon auf Youtube ‚Albas tägliche Sportstunde‘ für Grundschulkinder. Der Bewegungsdrang ist enorm“, schildert Melike Eren. Und sie gesteht, dass die Kinder nun auch häufiger vor den Geräten sitzen: Fernsehen und Playstation gibt es sonst nämlich nicht unter der Woche.

Den Sonntagsspaziergang mit den Kindern haben indes auch die Eltern genossen – als eine Entschleunigung. Vielleicht kann man das ja auch bewahren, wenn die Krise vorbei ist: „Vielleicht muss man sich nicht jeden Tag verabreden. Das Wochenende gehört jetzt uns, und wir machen mal nichts, sondern einen schönen Spaziergang“, so Melike Eren.