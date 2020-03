Steinhagen (WB/anb). Es ist ein ganz seltenes Fest – die Platinhochzeit oder auch Gnadenhochzeit. Doch Gertrud und Heinz Nagel müssen es in Zeiten der Corona-Pandemie alleine feiern. Die große Feier mit der ganzen Familie, den fünf Kindern, acht Enkeln, 18 Urenkeln und den Ururenkelkindern fällt aus. „Gesundheit geht vor“, sagen die Eheleute, die 92 und 91 Jahre alt sind, mit relativer Gelassenheit. Seit 70 Jahren sind sie an diesem Dienstag verheiratet.

Als sie sich Ende der 1940er Jahre bei Gundlach in Bielefeld kennen lernten, da war ein schrecklicher Krieg gerade erst vorbei und Deutschland am Anfang des Wiederaufbau. „Wir haben beide bei Gundlach gearbeitet, und es hat schnell gefunkt“, erinnern sich die beiden. 1950 dann die Hochzeit: Pastor Otto Maschke hat das Paar in der Dorfkirche getraut, danach wurde bei den Eltern der Braut auf der Deele in Obersteinhagen gefeiert. Indes: „Von Wirtschaftswunder konnte noch keine Rede sein, zunächst mussten wir bei den Eltern wohnen.“

Gertrud Nagel, deren Familie einst aus Westpreußen gekommen war, als sie selbst noch ein Baby war, wuchs in Steinhagen auf. Ihr Mann ist gebürtig aus Bielefeld und war, nachdem die Eltern bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen waren, von der Großmutter versorgt worden.

Nächstes Ziel: die Kronjuwelenhochzeit

In einem Kotten in der Patthorst fanden sie ihr erstes gemeinsames Zuhause. Heinz Nagel bekam Arbeit auf Gut Patthorst in der damals dort bestehenden Baumschule. Für die fünf Kinder war der Wald ein Segen. Denn für Gertrud Nagel waren es arbeitsreiche Jahre: Sie arbeitete als Reinigungskraft bei Schlichte und bei König und packte zusätzlich auf dem Gut mit an.

Nach den Jahren in der Patthorst zog die Familie zunächst an die Schumannstraße, später in die Leipziger Straße. Heinz Nagel wurde Tierpfleger im Tierpark Olderdissen, wo er bis zur Rente blieb. Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, vor allem die Gamsböcke hatten es ihm angetan, obwohl er auch eine unfreiwillig heftige Begegnung mit deren Gehörn hatte.

Heute wohnen die Nagels, und das bereits seit 19 Jahren, an der Woerdener Straße. Bis vor einigen Jahren sind sie gerne an der Nord- und Ostsee gewesen. Heute kommt das Reisen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr infrage. Indes haben die zur Gnadenhochzeit ein weiteres Ziel: die Kronjuwelenhochzeit noch zu erleben. Die ist nach 75 Jahren.