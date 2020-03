Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Ein großes Turnier in Frankreich, eines in den Niederlanden, dann der CHIO in Aachen und, wenn alles traumhaft läuft, die Weltmeisterschaft im August in Schweden – so sah die Saisonplanung des Spitzen-Voltigierers Jannis Drewell vom PSV Steinhagen-Brockhagen-Hollen bis vorvergangene Woche aus. Doch dann kam die Corona-Krise und hat alles über den Haufen geworfen.

Und damit hängt der 28-Jährige – wie alle Sportler derzeit – in der Luft. „Zurzeit geht Gesundheit vor allen Sportveranstaltung“, sagt Jannis Drewell – und dabei denkt er nicht nur an Corona, sondern auch ans eigene Knie.

Die Turniere in Saumur und Ermelo, die für Jannis Drewell und sein Pferd Qualimero „Bubi“, an der Longe von Mutter Simone Drewell, als Qualifikation gedacht waren – abgesagt. Der CHIO in Aachen Ende Mai ist es derzeit noch nicht. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er stattfindet“, sagt Jannis Drewell. Und auch zur WM ist derzeit noch keine Aussage getroffen worden. Zumal der Trainingsbetrieb wegen der Schließung der Sportstätten vielerorts ruht, Mannschaftstraining natürlich auch den Voltigierern aus gutem Grund verboten ist. „Wir müssen jetzt einfach die nächsten vier Wochen abwarten, dann können die Verbände vielleicht etwas sagen“, sagt Drewell mit einer gewissen Gelassenheit.

Knie-OP: Meniskus geglättet

Diese ist nicht zuletzt verletzungsbedingt. Denn der 28-Jährige, am Ende des Winters gerade erst wieder nach einem Rückenleiden in der Aufbauphase, hat sich im Training am Knie verletzt, so dass akut ein kleiner Eingriff nötig war, bei dem der Meniskus geglättet wurde. Erst seit dem gestrigen Dienstag ist er wieder ohne Krücken. „Wir starten jetzt ins Aufbautraining mit Physiotherapie und schauen, wie sich das Knie entwickelt.“ Nun hofft der Sportsoldat, dass ihm die krisenbedingte allgemeine Pause zeitlich in die Karten spielt: „dass das Knie wieder fit ist, bevor Corona weg ist.“

Denn die fehlenden Trainingsmöglichkeiten sind überhaupt das größte Problem für die Pferdesportler. „Pferde dürfen natürlich weiter bewegt werden, und da haben wir den großen Vorteil, dass wir zu Hause einen Außenplatz haben, den wir beim derzeitigen Wetter auch nutzen können, damit die Pferde Auslauf haben.“ Doch die Hallen sind zu.

Keine einheitliche Vorbereitung möglich

„Egal welcher sportliche Wettkampf: Man kann einfach derzeit nicht von gleichberechtigter Vorbereitung sprechen. Manche können zu Hause trainieren, andere dagegen ihre Trainingsstätten nicht einmal erreichen“, so Drewell. Er sagt ganz deutlich: „Aus Gründen des Fairplay sind Wettkämpfe nicht durchführbar.“