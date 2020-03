Steinhagen (WB). Eigentlich sollte Lara Schieke, Schülerin des Steinhagener Gymnasiums, in der vergangenen Woche einen Tag zur Berufsorientierung in der Steinhagener WESTFALEN-BLATT-Redaktion verbringen. Doch die Schulschließungen verhinderten das. Journalistisch ist die Achtklässlerin dennoch tätig geworden – und hat uns einen Bericht geschrieben, wie man als Schülerin mit der schulfreien Zeit so umgeht. Ferien sind das jedenfalls nicht. Hier ihr Bericht:

„Die ganze Zeit fieberte ich dem ‚Schulfrei‘ entgegen – als es dann aber soweit ist, trifft es mich doch wie ein Schlag. Nun kann ich für lange Zeit meine Freunde nicht mehr sehen.

Es ist Freitag, der 13. März 2020, ich bin gerade vom Unterricht des Steinhagener Gymnasiums nach Hause gekommen. Meine ganze Familie versammelt sich vor dem Fernseher. Alle warten gespannt auf die Rede des Ministerpräsidenten Armin Laschet. Er wird bekannt geben: schulfrei oder nicht? Dann ist es raus. Es werden vorerst für drei Wochen die Schulen schließen, worauf zwei Wochen Osterferien folgen.

Drei Wochen schulfrei sind nicht drei Wochen Ferien

Dass die drei Wochen aber nicht gleich Freizeit bedeuten, weiß ich schon vorher. In der Schule wurde bereits seit ein paar Tagen darauf hingewiesen, alle Materialien für die Hauptfächer mitzunehmen.

Über das Wochenende beschäftigen mich bereits die Fragen, ob mich alle Aufgaben erreichen werden und was ich denn gegen Langeweile tun werde. Die Antwort auf die erste Frage bekomme ich schon am Sonntagabend, dem 15. März, als bereits die ersten Aufgaben per E-Mail an meine Eltern gesendet werden.

Montag und Dienstag habe ich noch recht viel Freizeit. Nur Französisch und Englisch stehen an. Viel Freizeit – viel Langeweile? Ich nutze diese freie Zeit um joggen zu gehen, Inlineskates zu fahren und mit meinem Hund spazieren zu gehen. Alles natürlich alleine. Langeweile nein, aber Spaß ist etwas anderes.

Neue Grammatik im Selbstunterricht – schwierig

Ab Mittwoch spielt sich das ganze Hausaufgabensystem aber nach und nach ein. Mich erreichen immer mehr Aufgaben. Gut zu schaffen sind sie, aber sich neue Grammatiken selbst beizubringen, erweist sich dann doch als schwierig. Aber ich habe wenigstens zu Hause die nötige Ruhe dafür.

Im Gegensatz zu mir bekommt meine Schwester aus der Oberstufe ihr Aufgaben auf ihr iPad geschickt. Manche Lehrer erklären den Stoff sogar per Videounterricht. Auch sie kommt mit der Menge der Aufgaben gut zurrecht.

Schule funktioniert und Langeweile hält sich noch im Rahmen, doch wir beide vermissen die gemeinsame Zeit mit unseren Freunden.“