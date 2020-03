Von Volker Hagemann

Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau (Straßen NRW) am Freitag mit. Bei der jetzigen Planungseinteilung habe man Sorge vor möglichen krankheitsbedingten Ausfällen gleich mehrerer Mitarbeiter, erklärt Sven Johanning, Sprecher von Straßen NRW.

Eigentlich sollten die Arbeiten am Montag, 30. März, beginnen. Wie berichtet, in drei Abschnitten: Vom Kreisverkehr an der Brockhagener Straße ausgehend zunächst auf etwa 700 Metern bis zum Kruken-Kreisel am Brückhof. Sechs Wochen Bauzeit waren hierfür eingeplant. Die A33-Brücke und ihre Brückenrampen sind von der Sanierung ausgenommen, sie wurden erst 2011 errichtet. Nördlich der Brückenrampe sollte der zweite Bauabschnitt auf 600 Metern Länge bis zur Waldbadstraße folgen. In einem dritten Abschnitt würde das Bahnhofstraßen-Teilstück von der Waldbadstraße auf etwa 400 Metern bis zur Haller Straße (L 756) saniert werden – so die bisherige Planung.

Unkontrollierte Unterbrechungen befürchtet

Man könnte meinen, dass gerade die jetzigen, deutlich verkehrsärmeren Zeiten ideal für eine Sanierung seien, weil Umleitungen und Sperrungen dann vielleicht kürzere Wartezeiten und Staus zur Folge haben könnten. Doch Sven Johanning bleibt in Corona-Zeiten realistisch: „In normalen Zeiten ist es schon eine Herausforderung, Bauabläufe von Straßenbauarbeiten so zu planen, dass möglichst wenige Behinderungen für die Anlieger und Straßenbenutzer entstehen – doch in diesen ungewissen Zeiten umso mehr.“

Denn die Befürchtung: „Da aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen werden kann, dass es bei dem bisherigen geplanten Bauablauf zu unkontrollierten Unterbrechungen kommen kann und dadurch die Baustelle brach liegt, haben sich die Baufirma und Straßen.NRW dazu entschlossen, den Baubeginn der Sanierung auf nach Ostern zu verschieben.“

" „Es genügt ein einziger Mitarbeiter mit einer laborbestätigten Corona-Infektion. Nicht nur er würde längere Zeit ausfallen, auch zahlreiche Kollegen würden dann in Quarantäne geschickt.“ Sprecher Sven Johanning "

Johanning nennt folgendes Szenario: „Es genügt schon zunächst ein einziger Mitarbeiter mit einer laborbestätigten Corona-Infektion. Nicht nur er würde dann für längere Zeit ausfallen, auch zahlreiche Kollegen würden wohl daraufhin sicherheitshalber in Quarantäne geschickt.“ Damit sei die bisherige Planung viel zu unsicher.

Wann die Sanierung nun beginnen kann, sei derzeit noch offen. „Aber in der Zwischenzeit wird ein neuer Bauablauf geplant, welcher dieses Pandemie-Szenario berücksichtigt. Möglicherweise dann in kleineren Bauabschnitten, die überschaubarer sind“, erklärt Sven Johanning. Über den neuen Baubeginn und den Bauablauf will Straßen.NRW so bald wie möglich informieren.