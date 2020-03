Farbenfroh: Heidi (links) und Monia Eiser zeigen eine Auswahl an Baumwollstoff für die Schutzmasken. Die ersten Masken werden im Markant und in der „Backbox“ zugunsten des Spiekerhofs verkauft, ein weiterer Teil geht jetzt an Ärzte. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Steinhagen-Brockhagen/Borgholzhausen (WB). Wie man einer ernsten Lage kreativ und voller Hoffnung begegnen kann, zeigt sich in Brockhagen. Dort sind in den vergangenen Tagen zahlreiche selbst genähte farbenfrohe Mund- und Nasen-Schutzmasken an Einzelhändler und Kunden verteilt worden.

Das kommt neben der Gesundheit obendrein einem Traditionsbetrieb in Borgholzhausen zugute. Und die Idee zieht weitere Kreise.

Einsatz für den Borgholzhausener Spiekerhof

Doch der Reihe nach: Wegen der Corona-Krise ist auch der Spiekerhof in Borgholzhausen derzeit für Besucher geschlossen. Der Ferien- und Erlebnishof mit seiner Reitschule dient unter anderem der Grundausbildung von Reitern und Pferden, ist beliebter Anlaufpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die neben der reiterlichen Ausbildung auch Freizeiten und weitere Gruppenangebote nutzen. Etwa 50 Pferde sind auf dem Spiekerhof beheimatet.

All diese Angebote sind nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, dennoch müssen die Tiere versorgt werden. „Aber wir sind hoffnungsvoll, dass wir das Angebot durch Eigeninitiative und Spendenaktionen retten können“, sagt Luka Kristin Henzelmann, selbst Reitschülerin und Helferin auf dem Hof.

Brockhagener Händler mit ins Boot geholt

Sie und ihre Mitstreiterinnen um Lotta Hoffmann und die Brockhagenerin Gaby Hansel ließen die Köpfe rauchen, wie man den Mitarbeitern und Tieren helfen könne. Gaby Hansel holte daher Brockhagener Geschäftsleute wie Raumausstatterin Monia Eiser, Markant-Geschäftsführer Alexander Sudbrock sowie Susanne und Siegfried Breckenkamp von der „Backbox“ mit ins Boot.

Erstes Ergebnis: Monia Eiser und ihre Mutter Heidi lassen in diesen Tagen die Nähmaschine glühen und fertigen schicke Mund- und Nasen-Schutzmasken . „Die sind natürlich keinesfalls irgendwie medizinisch zertifiziert, bieten keinen erforderlichen Standard. Aber sie sind besser als nichts, bieten immerhin eine gewisse Barriere gegen Tröpfchen, die man ungewollt beim Sprechen verteilt“, betont Monia Eiser. Von ihrem Großhändler bezieht sie auf eigene Kosten bunten Baumwollstoff, der waschbar (sogar kochbar) ist. „Alexander Sudbrock steuert kostenlos Haargummis bei, die wir als Halterung einnähen“, sagt Eiser.

Mehr als 40 der farbenfrohen Gesichtsmasken haben die beiden an den benachbarten Markant und die „Backbox“ geliefert. In beiden Läden können Kunden die Masken erwerben – für zwei Euro, die dem Borgholzhausener Spiekerhof zugute kommen. Zudem sind Sparschweine für weitere Spenden aufgestellt worden. „Viele unserer Mitarbeiter haben sich selbst schon diese Schutzmasken gekauft und wollen sie bei der Arbeit tragen“, berichtet Alexander Sudbrock. „Ein toller Einsatz von Monia Eiser, super, wie schnell das alles geklappt hat!“, lobt er. Susanne und Siegfried Breckenkamp überlegen derweil, die Spendenaktion für den Spiekerhof auszuweiten: „Zum Beispiel, indem wir bei bestimmten Backwaren jeweils fünf Cent des Verkaufserlöses spenden.“

Auch Ärzte ordern die Masken

Für Monia Eiser macht all dieses ehrenamtliche Engagement ohnehin Sinn: „Unser Laden ist derzeit sicherheitshalber geschlossen, schließlich arbeite ich auch mit meinen Eltern eng zusammen. Doch wir sind telefonisch und per E-Mail erreichbar, unsere Werkstatt läuft weiter. Glücklicherweise haben wir noch laufende Aufträge für das Aufarbeiten von Polstermöbeln und für neue Gardinen. Aber wer weiß schon, wie lange noch?“ Daher hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter weitere 40 Baumwoll-Schutzmasken genäht. „Die geben wir dann kostenlos an interessierte Ärzte weiter. Die Haller Allgemeinmedizinerin Dr. Sigrid Kästner-Flender hat schon welche geordert“, berichtet Heidi Eiser.

Derweil hoffen alle, dass die Corona-Krise so schnell wie möglich überstanden ist. Auch dann seien die gründlich gewaschenen Baumwollmasken vielseitig verwendbar, würden gewissermaßen ihren Schrecken verlieren, sagt Monia Eiser: „Vielleicht als Deko mit Blumen drin oder als Windschutz unter dem Motorradhelm.“

Professionelle Schutzausrüstung dringend gesucht

Sind die Baumwoll-Schutzmasken lediglich eine Ergänzung zu anderen Vorsichtsmaßnahmen, so wird professionelle Schutzausrüstung dringend gesucht. „Vor allem, um die medizinische, aber auch die pflegerische Versorgung der Patienten sicherzustellen, und um das Personal vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, werden Masken und Schutzbekleidung dringend benötigt“, bittet Dezernent und Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch vom Kreis Gütersloh.

Viele Unternehmen, die inzwischen ihre Produktion runtergeschraubt haben, benutzen solche Materialen in der Produktion. Benötigt werden Atemschutzmasken FFP 2 und 3 (mit und ohne Ausatemventil) Schutzoveralls, -kittel und -brillen sowie medizinische Einmalhandschuhe. Der Kreisfeuerwehrverband würde sich um den Transport kümmern, sollte keine Anlieferung möglich sein. Angebote für Materialspenden bitte per E-Mail an: materialspenden@kreis-guetersloh.de