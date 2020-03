Ein Feldhase sitzt in einem jungen Getreidefeld. Foto: dpa

Steinhagen (WB/vh). Schon wieder wurde in Steinhagen ein Junghase von einem freilaufenden, nicht angeleinten Hund gerissen.

„Das beobachtete am Donnerstag der Jagdpächter auf einem Feld nahe der Kreuzung Lange Straße/Unterer Steinweg“, berichtet Hegering-Leiter Frank Meise. Er appelliert einmal mehr an alle Hundebesitzer: „Das muss nicht sein! Bitte behalten sie Ihre Hunde an der Leine , da bald auch die Fasanenhennen mit der Brut beginnen und zeitnah die ersten Rehkitze geboren werden! Vielen Dank für Ihr Verständnis!“

Mangelnde Verstecke durch intensive Landwirtschaft

Ein großes Problem heute sei: „Besonders die intensive Landwirtschaft und der Verlust des Lebensraums machen vielen Tieren wie etwa Feldhasen schwer zu schaffen“, weiß Frank Meise. „Mangels Büschen, Blühstreifen und Hecken fehlt ihnen die Deckung und damit der Schutz vor natürlichen Feinden – und vor nicht angeleinten Hunden.“