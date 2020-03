Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Keiner darf mehr rein, keiner mehr raus. Und das ist wohl das größte Problem von Hausgemeinschaften wie der des Vereins Daheim Am Pulverbach in Steinhagen in Zeiten der Corona-Pandemie. Denn auch Angehörige haben nun Hausverbot.

17 demente ältere Menschen leben dort. Und Teamleiterin Nina Diesing sieht, dass die Bewohner unruhig werden. Mancher vermisst seine Angehörigen. Nina Diesing weiß aber auch aus seuchenschutztechnischen Gründen: „Die Maßnahme macht Sinn. Wir sind froh, dass wir sogar schon ein paar Tage vor dem offiziellen Erlass unser Haus gesperrt haben.“

Seit dem Wochenende 14./15. März ist die Wohngemeinschaft isoliert. Nur die zehn Pflegekräfte, die drei Hauswirtschafterinnen und die Nachtwache gehen ein und aus. Müssen Rollstühle oder Rollatoren repariert oder eingestellt werden – vor der Tür. Selbst der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen, erledigt Begutachtungen nun telefonisch. „Das ist schwierig für uns, zu veranschaulichen, was ein Bewohner noch kann und was nicht“, so Nina Diesing. Angehörigengespräche: ebenfalls am Telefon.

„Das kostet eine Menge Zeit“, so die Teamleiterin. Die Hausärzte bei Fragen oder Verordnungen ans Telefon zu kriegen, ist fast unmöglich. Auch neue Aufgaben hat das Pflegepersonal: „Die Physiotherapie darf auch nicht mehr ins Haus. Wir können das natürlich nicht ersetzen, aber etwas prophylaktisch arbeiten, ist möglich. Die Handgriffe kennen wir.“

Sparsamer Umgang mit der raren Schutzkleidung

Die Vorsichtsmaßnahmen scheinen angebracht: Einen Infektionsfall gab es beim Verein Daheim bisher nicht. Im engen Kontakt zu den Bewohnern tragen die Pflegekräfte vorsorglich Schutzkleidung – wo das angebracht erscheint. Mundschutz ist knapp in diesen Tagen: „Wir haushalten damit. Es kann immer noch etwas kommen, dass man ihn dringend braucht“, so Nina Diesing.

Die Tagespflege, die auch zum Haus gehört, ist ebenfalls seit dem 19. März bis erst einmal 19. April gesperrt. Und obwohl damit viel zusätzliche Belastung auf die Angehörigen zurückfällt, sagt Nina Diesing: „Alle haben das verstanden. Eine Angehörige hat sich deshalb von der Arbeit freistellen lassen.“

Diakonie sucht händeringend nach Ausrüstung

Auch bei der Diakonie Halle, die mit 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 1200 Klienten im Altkreis Halle betreut, ist noch kein Corona-Fall aufgetreten, weder bei den Beschäftigten noch bei den Senioren. „Ich fürchte aber fast, dass es bald soweit ist“, sagt Olaf Lingnau, Bereichsleiter Pflege: „Denn wir haben null Schutzausrüstung.“ Indes erwarten viele Klienten und viele Angehörige inzwischen, dass die Mitarbeiter mit Mundschutz arbeiteten. „Wir sind erst am Anfang. Die Situation wird sich noch zuspitzen“, sagt der Bereichsleiter.

Zwar habe es wegen einer von der Bezirksregierung angekündigten großen Zuweisung von Schutzausrüstung eine Erhebung bei den Einrichtungen bezüglich Covid-Patienten gegeben: „Aber ich befürchte, dass wir bei dieser Lieferung leer ausgehen, weil wir keinen Fall haben“, so Lingnau. Dabei betreibt die Diakonie auch den Palliativpflegedienst im Altkreis Halle: „Dieser ist in besonderem Maße auf Schutzkleidung angewiesen“, so Olaf Lingnau. Denn die Menschen, die palliativ betreut werden, sind ja gerade deshalb zu Hause, weil sie nicht im Krankenhaus sterben wollen. Nicht auszudenken, wenn sich einer dieser Patienten mit dem Coronvirus infizieren würde.